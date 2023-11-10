Advertisement
Trending Star Masuk Babak 10 Besar, Star Media Nusantara Gelar Syukuran

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |16:05 WIB
SMN gelar syukuran 10 Besar Trending Star (Foto: Okezone)
JAKARTA - Star Media Nusantara (SMN) menggelar tumpengan bersama juri dan peserta Trending Star, yang kini memasuki babak Top Trending 10. Nantinya Grand Final bakal digelar pada 18 November 2023.

Direktur Utama Star Media Nusantara, Lina Priscilla mengucapkan bentuk terimakasih kepada juri serta finalis, berhasil mencapai Top Trending 10. Dia juga sedikit menjelaskan, kerjasama antara Star Media Nusantara dengan pihak YouTube Music.

"Saya mengucapkan kepada 10 finalis yang telah terpilih masuk ke program Trending Star ini, dan ini adalah program pertama kerjasama Starhits sama YouTube musik, kita happy banget menjalankan kerjasama ini,"ujar Lina Priscilla dalam konferensi pers di Studios 14, MNC Studio, di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (10/11/2023).

Lina mengungkapkan sebelumnya, ia sempat menyambangi tempat karantina peserta Trending Star di kawasan Ciganjur Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya itu, ia terpesona dengan penampilan 10 peserta Trending Star.

"Saya happy lihat pada finalis terpilih, kemarin saya dan tim sempat kerumah Trending Star ke tempat karantina, mereka dan selama karantina mereka ternyata dua minggu mereka cukup percaya diri dan mereka menunjukan potensial sebagai seorang penyanyi,"jelas Lima Priscilla.

Dengan penampilan tersebut, Lina Priscilla mengapresiasi penampilan peserta tampil penuh percaya diri. Sehingga ia optimis, peserta-peserta Trending Star bakal menjadi bintang penyanyi top di masa depan.

"Tentunya ada Mas Indra juga selalu membimbing pas kita lihat performance mereka kita cukup wah, mereka bagus-bagus gitu. Jadi cukup optimis untuk anak-anak ini, all the best buat para finalis,"tutur Lina Priscilla.

