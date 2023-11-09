Sinopsis Film The Autopsy of Jane Doe, Misteri dan Horor di Tengah Autopsi

JAKARTA - Sinopsis film The Autopsy of Jane Doe akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Autopsy of Jane Doe adalah film horor supernatural tahun 2016 yang disutradarai oleh André Øvredal.

Film ini dibintangi oleh Brian Cox dan Emile Hirsch sebagai ahli bedah forensik ayah dan anak yang mengalami fenomena supernatural saat memeriksa jasad seorang wanita tak dikenal (diperankan oleh Olwen Kelly).

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapatkan 86% dari 110 kritikus yang disurvei memberikan ulasan positif untuk film tersebut; peringkat rata-rata adalah 7/10

Sinopsis The Autopsy of Jane Doe

Mayat seorang wanita muda tak dikenal ditemukan di tempat kejadian pembunuhan massal yang tidak masuk akal. Sheriff Burke tidak menemukan tanda-tanda paksaan masuk, dan Letnan Wade menyarankan bahwa para korban mencoba untuk melarikan diri.

Emma Roberts mengunjungi pacarnya, Austin Tilden, dan ayahnya, Tommy, seorang ahli bedah forensik di sebuah kota kecil. Sheriff Burke datang dengan jasad Jane Doe dan memberi tahu Tommy bahwa dia membutuhkan penyebab kematian sebelum pagi. Austin menunda kencannya dengan Emma untuk membantu ayahnya, berjanji akan bertemu dengannya nanti malam. Tommy dan Austin melakukan otopsi dan segera bingung.

Tidak ada tanda-tanda trauma eksternal yang terlihat, tetapi tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki telah patah. Lidahnya telah dipotong dengan kasar, salah satu giginya hilang, paru-parunya hitam seolah-olah dia mengalami luka bakar tingkat ketiga, dan organ-organ internalnya menunjukkan banyak luka dan bekas luka. Jimsonweed, zat perangsang paralisis yang bukan berasal dari daerah itu, ditemukan di perutnya. Keadaan sebagian besar tubuh menunjukkan bahwa kematian baru saja terjadi, sementara kekeruhan mata jenazah menunjukkan bahwa dia telah mati selama beberapa hari.

Peristiwa misterius lainnya terjadi. Radio secara spontan mengganti stasiun, dan Austin percaya dia melihat orang-orang berdiri di lorong kamar mayat. Saat menyelidiki, dia menemukan kucing mereka terluka parah. Tommy dengan belas kasihan membunuh kucing tersebut dan dengan enggan membakar jasadnya. Saat melanjutkan otopsi, Tommy menemukan gigi yang hilang dari wanita itu terbungkus dalam sepotong kain di perutnya.

Kain tersebut memiliki angka Romawi, huruf, dan diagram aneh. Simbol serupa ditemukan di bagian dalam kulitnya. Semua lampu di ruangan tiba-tiba meledak. Selama kebingungannya, mereka menyadari bahwa jenazah lain di kamar mayat telah hilang. Mereka memutuskan untuk pergi, tetapi lift tidak berfungsi, dan sebuah pohon tumbang telah menghalangi pintu keluar. Seseorang yang tidak terlihat meninggalkan memar di tubuh Tommy ketika dia pergi ke kamar mandi.