Alasan Penggemar Lesti Kejora Murka Nonton AMI Awards 2023

JAKARTA - Lesti Kejora adalah salah satu pedangdut muda Tanah Air yang sangat terkenal. Suara merdunya saat bernyanyi selalu berhasil memanjakan telinga penonton. Hal inilah yang membuat banyak orang menunggu penampilan Lesti di panggung Anugerah Musik Indonesia (AMI) 2023.

Namun, sayangnya acara tersebut membuat penggemar Lesti murka karena beberapa hal. Sebagaimana yang telah kita ketahui, artis dengan popularitas tinggi kerap di taruh di akhir acara. Hal ini berlaku untuk Lesti Kejora. Dirinya ditempatkan tampil di tengah-tengah acara.

Keadaan tersebut membuat penggemar Lesti meninggalkan komentar kesal di live streaming AMI Awards 2023. Keadaan ini bukan berarti mereka tidak mau sabar menanti. Penggemar Lesti hanya merasa bosan karena panggung AMI Awards 2023 sangat redup.

"Demi Lesti Kejora rela nunggu gelap-gelapan," tulis pemilik akun E Mail melalui kolom komentar YouTube dengan emoticon bersedih.

"Kalau bukan karena Lesti males banget nontonnya, ngebosenin," tulis Aa_ZR.

Kegelapan tersebut pun berlanjut hingga Lesti Kejora tampil di atas panggung AMI Awards 2023. Lesti yang membawakan bertajuk Egois tidak terlihat sama sekali di atas panggung. Hal ini lantaran tidak ada satu pun lampu sorot yang menyinarinya. Sehingga para penggemar tidak bisa melihat menikmati penampilan Lesti di atas panggung.

"Kamera nggak oke. tadi nonton kebetulan pas lesti terus kek ?????? bingung saya. mana gelap mana dr jauh terus kameranya," tulis @moi*** di Twitter (X).

