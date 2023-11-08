Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Siti Badriah Santai Sering Dapat Cibiran dari Netizen

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |13:41 WIB
Siti Badriah Santai Sering Dapat Cibiran dari Netizen
Siti Badriah santai sering dapat cibiran dari netizen (Foto: IG Sibad)
A
A
A

JAKARTA - Siti Badriah sering mendapat komentar buruk dari netizen. Sebab, hal ini menjadi sebuah resiko bagi seorang publik figur.

Siti Badriah menyebut kalau dirinya sempat risih mendapat komentar negatif tentangnya. Namun, ia rupanya tidak dimasukin ke hati sehingga, ia nampak terbiasa dengan persoalan tersebut.

"Aku sekarang lagi di fase yang nggak risih ya. Dulu dulu sih iya, sekarang enggak ada sih tapi nggak yang nyelekit di hati aja gitu," ujar Siti Badriah di saat ditemui kawasan Jatinegara, Jakarta Timur baru-baru ini.

Siti Badriah Santai Seringkali Dicibir Netizen

Dengan berbagai komentar miring terhadapnya, perempuan akrab disapa Sibad itu berusaha enjoy ketika melihat komentar-komentar buruk itu.

"Aku sekarang bawa enjoy aja sih sebenarnya sama netizen-netizen ngomong yang aneh-aneh," jelas Sibad.

Di samping itu, istri Krisjiana Baharudin ini juga lebih memilih cuek, jika ada yang membandingkan dirinya dengan penyanyi dangdut lainnya.

Menurutnya, setiap penyanyi memiliki karakter tersendiri. Sehingga sulit untuk membandingkan antara satu penyanyi dengan penyanyi lainnya.

"Ya biasa aja sih karena kan emang semua penyanyi ada ciri khasnya masing-masing, punya fans sendiri-sendiri ya yaudah aku menjadi diri aku sendiri,"tutur Sibad.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/33/3142101/siti_badriah-H8FT_large.jpg
Potret Imut Anak Kedua Krisjiana Baharudin dan Siti Badriah saat Photoshoot Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/33/3125438/siti_badriah-Nz4O_large.jpg
Hamil, Siti Badriah Alami Body Shaming oleh Sesama Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/33/3099774/siti_badriah-k0qB_large.jpg
Sering Konsumsi Seblak dan Bakso, Suami Siti Badriah Alami Radang Pankreas dan Pembesaran Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/33/3096957/siti_badriah-LY3J_large.jpg
Siti Badriah Hamil Anak Kembar, Salah Satu Janin Diangkat demi Keselamatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/33/3095567/siti_badriah-k4fn_large.jpg
Siti Badriah Umumkan Kehamilan Anak Kedua, Krisjiana Baharuddin: Berat Rasanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/33/3024191/cerita-krisjiana-baharudin-minta-doa-kepada-lima-pemuka-agama-agar-diberikan-momongan-68MsdXJCYN.jpg
Cerita Krisjiana Baharudin Minta Doa kepada Lima Pemuka Agama Agar Diberikan Momongan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement