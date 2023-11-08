Siti Badriah Santai Sering Dapat Cibiran dari Netizen

JAKARTA - Siti Badriah sering mendapat komentar buruk dari netizen. Sebab, hal ini menjadi sebuah resiko bagi seorang publik figur.

Siti Badriah menyebut kalau dirinya sempat risih mendapat komentar negatif tentangnya. Namun, ia rupanya tidak dimasukin ke hati sehingga, ia nampak terbiasa dengan persoalan tersebut.

"Aku sekarang lagi di fase yang nggak risih ya. Dulu dulu sih iya, sekarang enggak ada sih tapi nggak yang nyelekit di hati aja gitu," ujar Siti Badriah di saat ditemui kawasan Jatinegara, Jakarta Timur baru-baru ini.

Dengan berbagai komentar miring terhadapnya, perempuan akrab disapa Sibad itu berusaha enjoy ketika melihat komentar-komentar buruk itu.

"Aku sekarang bawa enjoy aja sih sebenarnya sama netizen-netizen ngomong yang aneh-aneh," jelas Sibad.

Di samping itu, istri Krisjiana Baharudin ini juga lebih memilih cuek, jika ada yang membandingkan dirinya dengan penyanyi dangdut lainnya.

Menurutnya, setiap penyanyi memiliki karakter tersendiri. Sehingga sulit untuk membandingkan antara satu penyanyi dengan penyanyi lainnya.

"Ya biasa aja sih karena kan emang semua penyanyi ada ciri khasnya masing-masing, punya fans sendiri-sendiri ya yaudah aku menjadi diri aku sendiri,"tutur Sibad.