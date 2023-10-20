Siti Badriah Ditolak Manggung karena Terlalu Seksi

JAKARTA - Siti Badriah mengalami insiden yang tak terlupakan. Baru-baru ini, Siti Badriah mengalami penolakan untuk tampil di panggung acara Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

Penyanyi yang dikenal dengan lagu Lagi Syantik ini mengonfirmasi kejadian tersebut. Bahkan, ini merupakan pengalaman pertama baginya selama berkarier di dunia hiburan.

"Alhamdulillah ini baru pertama kali nya (ditolak manggung) tapi jadi tantangan sendiri," kata Siti Badriah ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2023).

Sibad, sapaan akrabnya, menerima penolakan tersebut dengan bijak. Ia tidak ingin terlalu memikirkan hal itu berlarut-larut. Sebagai istri Krisjiana Baharuddin, ia semakin menyadari pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku di setiap daerah.

"Setiap orang kan beda-beda ya ada yang suka ada yang enggak. Kita nggak bisa mikirin orang buat suka sama kita semua," ungkap Siti Badriah.

"Aku sebagai penyanyi harus mengikuti peraturan-peraturan apa yang ada di kota itu, seperti aku nggak boleh pakai baju seksi atau aku nggak boleh goyang," jelas Siti Badriah.

