HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aldi Taher Berkeinginan untuk Adopsi Anak Yatim Piatu dari Palestina

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |13:29 WIB
Aldi Taher Berkeinginan untuk Adopsi Anak Yatim Piatu dari Palestina
Aldi Taher berkeinginan untuk adopsi anak yatin piatu dari Palestina (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Aldi Taher merupakan salah satu artis Tanah Air yang cukup gencar memberikan dukungannya untuk warga Palestina. Bahkan ia sampai memiliki rencana untuk menyumbangkan honor syutingnya kepada para korban konflik Hamas vs Israel. 

Tak hanya itu, Aldi juga mengaku ingin mengadopsi anak yatim piatu dari Palestina.Hal itu sedang didiskusikan dengan sang istri.

"Saya semalam ngobrol sama istri, bismillah saya bilang, 'Bun gimana kalau kita mengadopsi anak Palestina yang yatim piatu'. Masya Allah istri saya bilang, 'Insya Allah boleh pa'," ujar Aldi Taher di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin, 6 November 2023.

Saat ini, mantan suami Dewi Perssik itu masih berusaha mencari-cari cara untuk bisa mengadopsi anak Palestina.

"Makanya Insya Allah kalau ada kesempatan ya Allah lancarkan lah," tutur Aldi Taher.

Telusuri berita celebrity lainnya
