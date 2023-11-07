Sinopsis Film Robin Hood 2018, Taron Egerton sang Pemanah Ganteng dan Revolusioner

JAKARTA - Sinopsis film Robin Hood akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Robin Hood adalah film aksi-petualangan Amerika tahun 2018 yang disutradarai oleh Otto Bathurst dan ditulis oleh Ben Chandler dan David James Kelly, berdasarkan cerita karya Chandler.

Film ini dibintangi oleh Taron Egerton sebagai Robin, dan menampilkan Jamie Foxx, Ben Mendelsohn, Eve Hewson, Tim Minchin, dan Jamie Dornan dalam peran pendukung. Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan sebesar 15% berdasarkan 167 ulasan, dengan peringkat rata-rata 3,9/10.

Sinopsis Film Robin Hood

Lord Robin of Loxley, seorang bangsawan dan ahli panah panjang Inggris, tinggal di Nottingham dan menikmati kehidupan yang baik dengan kekasihnya Marian, sebelum ia diwajibkan oleh Sheriff korup dari Nottingham untuk berperang dalam Perang Salib ketiga melawan bangsa Saracen.

Setelah empat tahun menjauh dari Inggris, Robin kecewa dengan Perang Salib ketika ia gagal mencegah komandannya, Guy of Gisbourne, dari mengeksekusi tawanan yang tak bersenjata, termasuk seorang remaja laki-laki, meskipun ayah remaja tersebut memohon padanya. Hal ini menyebabkan Gisbourne mengirim Robin pulang dengan tuduhan perilaku pengkhianatan.

Ketika ia kembali ke Nottingham, Robin mendengar dari teman lamanya Friar Tuck bahwa Sheriff telah secara resmi menyatakannya meninggal dua tahun sebelumnya untuk merebut tanah dan kekayaannya guna terus mendanai upaya perang atas desakan Kardinal Franklin yang korup, mengusir warga dari kota ke kota tambang batu bara di seberang sungai.

Saat menyelidiki "the Slags", Robin menyaksikan rakyat jelata merencanakan pemberontakan melawan pemerintah yang menindas dan mengeksploitasi mereka. Ia juga mengetahui bahwa Marian kini terlibat dengan pemimpin yang diidamkannya, Will Tillman. Robin dicegah untuk berhubungan dengannya oleh tawanan yang putranya pernah ia selamatkan. Pria itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Yahya - yang katanya dapat diterjemahkan sebagai "John" - dan mengusulkan agar ia dan Robin bekerja sama untuk mengakhiri perang dengan mencuri kembali uang yang diambil dari rakyat untuk membiayai konflik gereja. Marian mencari Robin setelah mengetahui bahwa ia masih hidup, tetapi ia diingatkan oleh John untuk tidak memberi tahu Marian tentang rencananya demi perlindungannya sendiri.

Melalui latihan yang melelahkan di rumahnya yang kini sudah tua, Robin secara besar-besaran meningkatkan dan memperbaiki keterampilannya dalam memanah dan berkelahi, serta mulai mencuri kekayaan yang diperas oleh Sheriff dari rakyat, sehingga mendapat julukan "The Hood", sementara menyembunyikan aktivitasnya dengan menyamar sebagai bangsawan yang gegabah yang mendukung rezim Sheriff.

Pada sebuah pesta untuk menghormati Kardinal yang dihadiri oleh Robin, Marian, dan Will, Marian dan Robin mengetahui bahwa perang hanyalah tipuan gereja, yang juga membiayai pasukan Saracen, untuk mengalahkan raja dan mengklaim kekuasaan total setelah kematiannya. Gisbourne dan pasukannya menyerbu "the Slags" atas perintah Sheriff untuk mencari The Hood.

