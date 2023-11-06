Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Gadis Kretek: Romansa Klasik dalam Selinting Rokok

Java Astira Sagitri , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |22:30 WIB
Sinopsis <i>Gadis Kretek</i>: Romansa Klasik dalam Selinting Rokok
Sinopsis Gadis Kretek. (Foto: Netflix)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis Gadis Kretek, serial terbaru Netflix yang diadaptasi dari novel berjudul serupa karya Ratih Kumala. Series tersebut, digarap dua sutradara sekaligus, Kamila Andini dan Ifa Isfansyah. 

Bersetting di dua zaman berbeda, kisah Gadis Kretek dibuka dengan Lebas (Arya Saloka) yang setia menjaga Soeraja sang ayah yang dirawat di rumah sakit.

Soeraja merupakan pemilik Djagad Raja, produsen kretek terbesar di era '60-an. Di tengah kondisinya yang terbaring lemas di ranjang rumah sakit, pria tersebut meneriakkan nama Jeng Yah berulang kali. 

Ketika Lebas menceritakan apa yang terjadi pada ayahnya, tak satupun keluarganya yang peduli. Dia kemudian berinisiatif mencari tahu sosok Jeng Yah. 

Sinopsis Gadis Kretek. (Foto: Netflix)

Adegan kemudian beralih ke masa lalu, di mana industri kretek Kota M dikuasai oleh juragan bernama Idrus Muria (Rukman Rosadi). Pria itu memiliki dua anak perempuan, Dasiyah/Jeng Yah (Dian Sastrowardoyo) dan Rukayah (Tissa Biani).

Sebagai anak sulung, Dasiyah belum kunjung menemukan jodohnya. Namun, justru status Dasiyah itulah yang menjadi salah satu kunci sukses bisnis sang ayah. Pasalnya, dia turun tangan langsung dalam membesarkan bisnis sang ayah.

Perempuan itu dikenal lihai dalam menentukan tembakau berkualitas. Sebagai putri seorang bos kretek, dia juga punya ambisi untuk menciptakan saus kretek terbaik. Namun, ambisi itu harus dipendamnya.

Status Dasiyah yang seorang perempuan membuatnya dipandang sebelah mata oleh kaum pria dan tatanan sosial.

Halaman:
1 2
