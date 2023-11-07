Jeyma Monica Trending Star Bermimpi Jadi Penyanyi sejak Kecil

Jeyma Monica bermimpi jadi penyanyi sejak kecil. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Jeyma Monica, peserta Top 10 Trending Star ternyata sudah bercita-cita menjadi penyanyi sejak masih kecil. Beruntung, dia dikaruniai bakat bernyanyi yang luar biasa.

Selain bakat, keluarga menjadi salah satu alasan Jeyma meraih impiannya menjadi penyanyi. Dia cukup beruntung, orangtuanya memfasilitasi dan membuka akses untuk dirinya bisa berlatih bernyanyi sejak kecil.

Lewat musik, Jeyma Monica mengaku, bisa menunjukkan bakat bernyanyinya kepada orang-orang. “Musik juga menjadi wadah bagi aku mencurahkan isi hati. Selain itu, aku memang sangat suka tampil sih. Suka saja diperhatikan banyak orang,” ujarnya.

