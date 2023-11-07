Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Jeyma Monica Trending Star Bermimpi Jadi Penyanyi sejak Kecil

Andrean Pulungan , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |18:30 WIB
Jeyma Monica Trending Star Bermimpi Jadi Penyanyi sejak Kecil
Jeyma Monica bermimpi jadi penyanyi sejak kecil. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Jeyma Monica, peserta Top 10 Trending Star ternyata sudah bercita-cita menjadi penyanyi sejak masih kecil. Beruntung, dia dikaruniai bakat bernyanyi yang luar biasa. 

Selain bakat, keluarga menjadi salah satu alasan Jeyma meraih impiannya menjadi penyanyi. Dia cukup beruntung, orangtuanya memfasilitasi dan membuka akses untuk dirinya bisa berlatih bernyanyi sejak kecil. 

Lewat musik, Jeyma Monica mengaku, bisa menunjukkan bakat bernyanyinya kepada orang-orang. “Musik juga menjadi wadah bagi aku mencurahkan isi hati. Selain itu, aku memang sangat suka tampil sih. Suka saja diperhatikan banyak orang,” ujarnya.

Jeyma Monica sudah bercita-cita jadi penyanyi sejak kecil. (Foto: MNC Media)

Biodata dan Agama Dian Sastro, Pemeran Dasiyah dalam Gadis Kretek 

Penasaran dengan perjalanan Jeyma dan Top 10 Trending Star lainnya? Jangan lupa menonton videonya lewat channel YouTube HITS Records.*

