G-Dragon Jalani Pemeriksaan, Kembali Tegaskan Tak Pakai Narkoba

SEOUL - G-Dragon terlihat mendatangi Kantor Polisi Incheon Metropolitan, Korea Selatan, pada 6 November 2023. Leader BIGBANG itu diketahui menjalani pemeriksaan secara sukarela tanpa undangan dari pihak kepolisian.

“Aku tidak bersalah, karena itu aku datang hari ini untuk mengungkapkan fakta sebenarnya. Aku akan kembali setelah menjalani pemeriksaan,” ujarnya dikutip dari Allkpop, Senin (6/11/2023).

Selain menjalani pemeriksaan dengan penyidik, idol K-Pop bernama asli Kwon Ji Yong itu juga menjalani pengambilan sampel urine dan tes folikel rambut. Selanjutnya, sampel itu akan dikirim ke Badan Forensik Nasional Korea Selatan.

Kepada awak media, G-Dragon juga membantah dugaan yang mengatakan dia menyemir rambutnya demi lolos dari tes narkoba. “Tidak, itu tidak benar. Aku tidak menyemir rambutku,” tuturnya.

Dalam penyelidikan tersebut, penyidik juga menyelidiki keterkaitan G-Dragon dengan seorang dokter yang diduga memberinya narkoba lewat seorang pemilik bar di Gangnam, Seoul, Korea Selatan. Polisi juga menahan ponsel G-Dragon untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kabar G-Dragon terlibat kasus narkoba pertama kali diungkapkan Kepolisian Incheon Metropolitan, pada 25 Oktober 2023. Namun 2 hari kemudian, sang idol membantah dugaan tersebut lewat keterangan resmi yang dirilis kuasa hukumnya.