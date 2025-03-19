Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Siap-Siap War Tiket! G-Dragon Bakal Gelar Konser di Jakarta

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |15:57 WIB
Siap-Siap War Tiket! G-Dragon Bakal Gelar Konser di Jakarta
Siap-Siap War Tiket! G-Dragon Bakal Gelar Konser Ubermensch di Jakarta. (Foto: Chanel)
A
A
A

JAKARTA - G-Dragon dipastikan membawa World Tour Ubermensch 2025 ke Indonesia! Konser solo leader BIGBANG tersebut akan digelar di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, pada 26 Juli 2025. 

Pengumuman terkait jadwal tur G-Dragon tersebut di beberapa negara di Asia dirilis langsung pelantun Crooked itu lewat akun resminya, FANPLUSONE.

“G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] PHASE 1. Jakarta, 26 Juli 2025, Indonesia Arena,” tulis akun @FANPLUS1DOTCOM di platform X, pada Rabu (19/3/2025). 

G-Dragon akan mengawali turnya dari Tokyo, Jepang, pada 10-11 Mei 2025. Kemudian dia terbang ke Bulacan, Filipina pada 17 Mei 2025 dan kembali lagi ke Jepang untuk konser di Osaka pada 25-26 Mei 2025.

Konser G-Dragon
G-Dragon gelar konser Ubermensch di Jakarta, pada 26 Juli 2025. (Foto: X/@FANPLUS1DOTCOM)

Selanjutnya, G-Dragon akan menyambangi Macau pada 7-8 Juni 2025, dilanjutkan Taipei pada 12-13 Juli 2025. Kemudian pelantun Too Bad itu akan singgah ke Kuala Lumpur, pada 19-20 Juli 2025. 

Dua perhentian terakhir G-Dragon di Asia adalah Jakarta pada 26 Juli 2025 dan Hong Kong pada 9-10 Agustus 2025. Menariknya, Malaysia akan menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara di mana G-Dragon akan menggelar konser selama 2 hari.

Sementara Singapura dan Thailand yang menjadi langganan konser musisi internasional justru tidak menjadi titik singgah G-Dragon. Kemungkinan, dua negara itu akan dikunjungi pada fase kedua World Tour Ubermensch 2025. 

Pengumuman konser G-Dragon tersebut tentunya menjadi sorotan para VIP Indonesia. Tak sedikit fans yang mengaku siap untuk melakukan war tiket demi menyaksikan G-Dragon secara langsung.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/205/3190555/g_dragon-fdAK_large.jpg
Siap-Siap Nabung, G-Dragon Isyaratkan BIGBANG Bakal Gelar Konser Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183266/g_dragon-W5vN_large.jpg
Tiket Konser Encore G-Dragon di Seoul Ludes Terjual Hanya dalam 8 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174977/g_dragon-pn5H_large.jpg
Konser Formula 1 G-Dragon di Singapura Disesaki 65.000 Penonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164974/g_dragon-eC87_large.jpg
G-Dragon Hadiahi Jam Tangan Limited Edition Seharga Rp18 Miliar kepada Pengawalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/33/3162746/g_dragon-vV9E_large.jpg
KOMCA Sebut Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Atas G-Dragon Salah Alamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/205/3154441/g_dragon-4C9l_large.jpg
G-Dragon Batalkan Konser Ubermensch di Bangkok
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement