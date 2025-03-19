Siap-Siap War Tiket! G-Dragon Bakal Gelar Konser di Jakarta

JAKARTA - G-Dragon dipastikan membawa World Tour Ubermensch 2025 ke Indonesia! Konser solo leader BIGBANG tersebut akan digelar di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, pada 26 Juli 2025.

Pengumuman terkait jadwal tur G-Dragon tersebut di beberapa negara di Asia dirilis langsung pelantun Crooked itu lewat akun resminya, FANPLUSONE.

“G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] PHASE 1. Jakarta, 26 Juli 2025, Indonesia Arena,” tulis akun @FANPLUS1DOTCOM di platform X, pada Rabu (19/3/2025).

G-Dragon akan mengawali turnya dari Tokyo, Jepang, pada 10-11 Mei 2025. Kemudian dia terbang ke Bulacan, Filipina pada 17 Mei 2025 dan kembali lagi ke Jepang untuk konser di Osaka pada 25-26 Mei 2025.

G-Dragon gelar konser Ubermensch di Jakarta, pada 26 Juli 2025. (Foto: X/@FANPLUS1DOTCOM)

Selanjutnya, G-Dragon akan menyambangi Macau pada 7-8 Juni 2025, dilanjutkan Taipei pada 12-13 Juli 2025. Kemudian pelantun Too Bad itu akan singgah ke Kuala Lumpur, pada 19-20 Juli 2025.

Dua perhentian terakhir G-Dragon di Asia adalah Jakarta pada 26 Juli 2025 dan Hong Kong pada 9-10 Agustus 2025. Menariknya, Malaysia akan menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara di mana G-Dragon akan menggelar konser selama 2 hari.

Sementara Singapura dan Thailand yang menjadi langganan konser musisi internasional justru tidak menjadi titik singgah G-Dragon. Kemungkinan, dua negara itu akan dikunjungi pada fase kedua World Tour Ubermensch 2025.

Pengumuman konser G-Dragon tersebut tentunya menjadi sorotan para VIP Indonesia. Tak sedikit fans yang mengaku siap untuk melakukan war tiket demi menyaksikan G-Dragon secara langsung.