Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pengadilan Tolak Permintaan Penggeledahan Atas G-Dragon

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |10:33 WIB
Pengadilan Tolak Permintaan Penggeledahan Atas G-Dragon
Pengadilan tolak surat izin penggeledahan atas G-Dragon. (Foto: VOGUE)
A
A
A

SEOUL - Pengadilan Distrik Incheon resmi menolak surat izin penggeledahan atas G-Dragon yang diajukan Unit Investigasi Narkotika Kepolisian Incheon Metropolitan, pada 30 Oktober 2023. 

Pengadilan menolak memberi izin penggeledahan tersebut karena menilai tak ada bukti kejahatan yang cukup. Artinya lagi, sejauh ini polisi belum memegang bukti kuat keterlibatan G-Dragon dalam kasus narkoba. 

Meski ditolak, Unit Investigasi Narkoba Kepolisian Incheon berencana untuk mengajukan ulang surat penggeledahan atas riwayat komunikasi idol K-Pop bernama asli Kwon Ji Yong tersebut. Polisi juga menjadwalkan penyelidikan lebih lanjut atas kasus tersebut. 

Polisi meyakini, dengan mengantongi riwayat komunikasi pelantun Crooked tersebut, mereka dapat mengetahui hubungan sang idol dengan beberapa orang yang terlibat dalam kasus narkoba tersebut.

Pengadilan tolak surat izin penggeledahan atas G-Dragon. (Foto: W Magazine)

Lewat kuasa hukumnya, G-Dragon memastikan tidak mengonsumsi narkoba, pada 27 Oktober 2023. Dia kembali menegaskan, tidak memakai narkoba dan mengajukan pemeriksaan dan tes sukarela, pada 30 Oktober 2023.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183266/g_dragon-W5vN_large.jpg
Tiket Konser Encore G-Dragon di Seoul Ludes Terjual Hanya dalam 8 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174977/g_dragon-pn5H_large.jpg
Konser Formula 1 G-Dragon di Singapura Disesaki 65.000 Penonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164974/g_dragon-eC87_large.jpg
G-Dragon Hadiahi Jam Tangan Limited Edition Seharga Rp18 Miliar kepada Pengawalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/33/3162746/g_dragon-vV9E_large.jpg
KOMCA Sebut Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Atas G-Dragon Salah Alamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/205/3154441/g_dragon-4C9l_large.jpg
G-Dragon Batalkan Konser Ubermensch di Bangkok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/205/3123986/g_dragon-pIsQ_large.jpg
Siap-Siap War Tiket! G-Dragon Bakal Gelar Konser di Jakarta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement