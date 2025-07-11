G-Dragon Batalkan Konser Ubermensch di Bangkok

SEOUL - G-Dragon resmi membatalkan tur konser Ubermensch di Bangkok, Thailand, yang seharusnya digelar pada 2 Agustus 2025. Hal itu diumumkan sang idol, pada 11 Juli 2025.

"Karena kondisi yang tak terduga, kami dengan sangat menyesal harus membatalkan 'G-DRAGON 2025 World Tour Ubermensch di Bangkok," katanya dikutip dari Soompi, pada 11 Juli 2025.

Dalam lanjutan keterangannya, pihak organiser meminta maaf kepada penggemar yang kecewa karena sudah sangat menantikan penampilan G-Dragon di Thailand.

G-Dragon Batalkan Konser Ubermensch di Bangkok. (Foto: Galaxy Corporation)

"Terima kasih atas kesabaran dan dukungan kalian. Kami berharap, G-Dragon bisa bertemu kembali dengan penggemarnya di Thailand dalam waktu dekat," tutur pihak organiser.

Karena penjualan tiket G-DRAGON 2025 World Tour Ubermench di Bangkok belum dibuka, maka pihak organiser tidak perlu melakukan pengembalian tiket kepada para penggemar.

G-Dragon membuka tur konser Ubermensch di Goyang Stadium, Korea Selatan, pada 29 Maret 2025. Dia akan menyapa para VIP di Indonesia Arena, Jakarta, pada 26 Juli 2025.*

(SIS)