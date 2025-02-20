Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

G-Dragon Bakal Tampil di Singapore Grand Prix 2025, Ini Detail Jadwalnya!

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |13:45 WIB
G-Dragon Bakal Tampil di Singapore Grand Prix 2025, Ini Detail Jadwalnya!
G-Dragon Bakal Tampil di Singapore Grand Prix 2025, Ini Detail Jadwalnya! (Foto: i_D Magazine)
A
A
A

SINGAPURA - G-Dragon akan memeriahkan perhelatan Singapore Grand Prix 2025. Hal itu dikonfirmasi oleh akun resmi @SingaporeGP lewat X, pada Kamis (20/2/2025). 

“Bersiaplah untuk akhir pekan yang penuh energi di Singapore Grand Prix. Aksi trek yang mendebarkan akan dimeriahkan dengan penampilan para bintang dunia,” kata akun tersebut. 

G-Dragon
G-Dragon akan tampil di Singapore Grand Prix, Oktober mendatang. (Foto: X/@SingaporeGP)

Mengutip akun tersebut, G-Dragon akan menjadi penampil pembuka Singapore Grand Prix. Dia dijadwalkan tampil di Zone 4 Padang Stage, pada 3 Oktober 2025. 

Sementara penyanyi Elton Jhon akan menutup acara tersebut pada 5 Oktober 2025. Tiket single-day Singapore Grand Prix 2025 akan dijual mulai SGD148 atau setara dengan Rp1,8 juta. 

Sementara tiket untuk akses seluruh Marina Bay Grandstand akan dijual lewat singaporegp.sg. Kabar G-Dragon tampil di Singapore Grand Prix 2025 itu disambut positif para penggemar. 

“G-Dragon di F1? Ini pasti jadi balapan yang seru!” kata @kapoblanca. Sementara akun @dakochi 95 menuliskan, “Uang tolonglah datang padaku.”

Sebelum meramaikan Singapore Grand Prix 2025, G-Dragon akan lebih dahulu membuka tur dunia ‘Ubermensch’ di Goyang Stadium, Korea Selatan, pada 29 dan 30 Maret 2025. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183266/g_dragon-W5vN_large.jpg
Tiket Konser Encore G-Dragon di Seoul Ludes Terjual Hanya dalam 8 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174977/g_dragon-pn5H_large.jpg
Konser Formula 1 G-Dragon di Singapura Disesaki 65.000 Penonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164974/g_dragon-eC87_large.jpg
G-Dragon Hadiahi Jam Tangan Limited Edition Seharga Rp18 Miliar kepada Pengawalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/33/3162746/g_dragon-vV9E_large.jpg
KOMCA Sebut Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Atas G-Dragon Salah Alamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/205/3154441/g_dragon-4C9l_large.jpg
G-Dragon Batalkan Konser Ubermensch di Bangkok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/205/3123986/g_dragon-pIsQ_large.jpg
Siap-Siap War Tiket! G-Dragon Bakal Gelar Konser di Jakarta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement