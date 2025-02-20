G-Dragon Bakal Tampil di Singapore Grand Prix 2025, Ini Detail Jadwalnya!

G-Dragon Bakal Tampil di Singapore Grand Prix 2025, Ini Detail Jadwalnya! (Foto: i_D Magazine)

SINGAPURA - G-Dragon akan memeriahkan perhelatan Singapore Grand Prix 2025. Hal itu dikonfirmasi oleh akun resmi @SingaporeGP lewat X, pada Kamis (20/2/2025).

“Bersiaplah untuk akhir pekan yang penuh energi di Singapore Grand Prix. Aksi trek yang mendebarkan akan dimeriahkan dengan penampilan para bintang dunia,” kata akun tersebut.

G-Dragon akan tampil di Singapore Grand Prix, Oktober mendatang. (Foto: X/@SingaporeGP)

Mengutip akun tersebut, G-Dragon akan menjadi penampil pembuka Singapore Grand Prix. Dia dijadwalkan tampil di Zone 4 Padang Stage, pada 3 Oktober 2025.

Sementara penyanyi Elton Jhon akan menutup acara tersebut pada 5 Oktober 2025. Tiket single-day Singapore Grand Prix 2025 akan dijual mulai SGD148 atau setara dengan Rp1,8 juta.

Sementara tiket untuk akses seluruh Marina Bay Grandstand akan dijual lewat singaporegp.sg. Kabar G-Dragon tampil di Singapore Grand Prix 2025 itu disambut positif para penggemar.

“G-Dragon di F1? Ini pasti jadi balapan yang seru!” kata @kapoblanca. Sementara akun @dakochi 95 menuliskan, “Uang tolonglah datang padaku.”

Sebelum meramaikan Singapore Grand Prix 2025, G-Dragon akan lebih dahulu membuka tur dunia ‘Ubermensch’ di Goyang Stadium, Korea Selatan, pada 29 dan 30 Maret 2025.