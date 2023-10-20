Hana Saraswati Menuntut Balas, Selengkapnya di Episode 1 Twisted: The Sinners

JAKARTA – Vision+ dan Cameo Project menggelar screening original series Twisted: The Sinners, pada 17 Oktober 2023. Terdiri dari delapan episode, serial ini akan memulai debutnya, pada 24 Oktober mendatang.



Musim ketiga Twisted ini mengangkat tema The Sinner yang bertutur tentang tujuh dosa mematikan. Episode perdananya akan dibuka oleh aksi balas dendam Mentari (Hana Saraswati) yang mengalami bullying dan kekerasan seksual di kantor.

Mentari yang meninggal dunia kemudian menuntut balas dendam kepada tujuh orang yang membully dirinya semasa hidup. Robby (Anrez Putra Adelio) adalah target pertama Mentari. Pria itu adalah teman kantornya yang sakit hati karena cintanya ditolak.

Rasa sakit hati itu membuat Robby ikut memerkosa Mentari yang membuat perempuan itu akhirnya meninggal dunia. Untuk membalaskan dendamnya, Mentari membuat pria itu membakar wajahnya di atas kompor.