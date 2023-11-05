Vincent dan Duta Sheila On 7 Tantang Aktor Malaysia Tanding Bulutangkis

JAKARTA - Vincent Rompies dan Duta Sheila On 7 akan unjuk kebolehan bermain bulutangkis dalam ajang Vindes Tepok Bulu 2023. Keduanya bertemu bukan untuk bertanding melainkan bersanding sebagai pasangan ganda putra.

Vincent sendiri menjadi juara bertahan usai mengalahkan Valentino Jebret di ajang Tepok Bulu 2022 lalu. Sementara Duta pun kerap kali terciduk sedang menemani sang anak berlatih bulutangkis.

Bulutangkis tampaknya memang cukup akrab bagi keluarga Duta. Pasalnya, kedua anak Duta dan Adelia Lontoh menjadi atlet bulu tangkis dan membawa nama Indonesia di kejuaraan internasional. Bahkan, Bima Al Ayman Modjo dan Aishameglio Duta Chiara bertanding di ajang Malaysia Junior International Series pada 2022 lalu.

Keduanya akan menantang dua aktor asal Malaysia Fazley Yaakob dan Imran Aqil. Pertandingan ini kian terasa istimewa lantaran akan diselenggarakan di sebuah tempat 'sakral' bagi para atlet bulutangkis nasional maupun dunia, menjadi tempat utama ketika Indonesia menjadi tuan rumah pertandingan olahraga badminton, Istora Senayan. Nantinya aksi Duta dan Vincent dapat disaksikan pada 17 November 2023 mendatang.

"Pertandingan Ganda Putra Tepok Bulu’23 akan mempertandingkan artis INDONESIA melawan artis MALAYSIA, yang kedua-keduanya yaitu. Duta Modjo/Vincent Rompies vs Fazley Yaakob/Imran Aqil. 17 November 2023, Istora Gelora Bung Karno. LIVE di Youtube Vindes pkl. 19.30 WIB," bunyi keterangan unggahan Vindes, Sabtu (4/11/2023).

Pembelian tiket Tepok Bulu terbagi jadi dua sesi, sesi BELI DULUAN dibuka pada Selasa, 31 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB. Sementara sesi BELI BELAKANGAN dibuka pada Senin, 6 November 2023 pukul 20.00 WIB.

Harga tiket nonton Vindes Tepok Bulu 2023 dibanderol dari harga Rp50.000 hingga Rp399.000. Penjualan tiket akan dilakukan lagi pada 6 November 2023 dengan harga Rp75.000 hingga Rp449.000. Pembelian tiket acara Vindes Sport, Tepok Bulu dapat dilakukan secara daring atau online, melalui laman yang disediakan.

Sebelum pertandingan ganda putra ini, Tepok Bulu 2023 akan dibuka dengan pertandingan ganda campuran yang menyandingkan Arya Saloka dan Ziva Magnolya. Keduanya akan menantang dua public figure asal Malaysia Atu Zero dan Atita Haris.

Pertandingan olahraga antar selebritas saat ini memang menjadi tontonan yang menghibur dan begitu dinantikan. Beragam jenis olahraga pun dipertandingkan.

