Hobi Nonton Film, Jeyma Monica Top 10 Trending Star Idolakan Reza Rahadian

JAKARTA - Jeyma Monica, satu-satunya perwakilan Yogyakarta di Top 10 Trending Star menjadi sorotan karena bakat menyanyinya yang luar biasa. Di luar panggung, dia dikenal hobi mendengar lagu-lagu indie hingga menonton film bergenre romance.

Sebagai penggemar film, Jeyma mengaku, sangat mengidolakan aktor Reza Rahadian. “Menurut aku, dia itu berbakat. Aku suka banget pas dia meranin BJ. Habibie. Dia juga selalu all out saat berakting, berkarakter dan berwibawa,” katanya.

Menghadapi kompetisi Top 10 Trending Star, Jeyma Monica berusaha menjaga tubuhnya agar tetap fit. Karena itu, dia rutin berolahraga zumba hingga menari dengan iringan ritme musik.

“Kalau enggak disempatkan untuk olahraga, pasti jadi malas bergerak. Jadi sebisa mungkin aku ikutan zumba dan suka nari-nari juga agar badan tetap fit dan suara juga tetap stabil,” ungkapnya.

