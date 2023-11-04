Ananda Dhevira Top 10 Trending Star Idolakan Lyodra dan Isyana Sarasvati

JAKARTA - Ananda Dhevira, peserta Top 10 Trending Star mengidolakan dua penyanyi cantik Indonesia, Lyodra dan Isyana Sarasvati. Dia berharap, suatu hari bisa berduet dengan keduanya.

“Aku suka banget sama kak Lyodra dan kak Isyana. Dua-duanya kalau nyanyi punya ciri khasnya tersendiri. Suaranya sama-sama merdu dan sangat powerful. Harapannya, one day aku bisa duet bareng mereka," tutur Ananda.

Ananda Dhevira sukses menghipnotis para juri sejak pertama ikut audisi Bali. Selain bernyanyi, dia ternyata punya hobi menarik yaitu menari tarian tradisional Bali. Dia bahkan menjuarai beberapa kompetisi tari dengan hobinya tersebut.

Untuk bisa tetap fit menghadapi kompetisi Top 10 Trending Star, Ananda Dhevira mempersiapkan fisiknya dengan berolahraga. Dia diketahui penggemar olahraga badminton dan bersepeda.

(SIS)