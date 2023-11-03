Reaksi Santai Prilly Latuconsina Usai Kisah Cinta dengan Kiki Viral

JAKARTA - Prilly Latuconsina menanggapi santai setelah kisah cintanya yang dulu pernah terjalin dengan Kiki Coboy Junior viral di media sosial. Dia bahkan sudah menduga kalau Kiki akan membuka hal tersebut ke ruang publik.

Prilly mengaku tidak ada komentar khusus mengenai hal ini. "Nggak ada komentar, lucu aja kita juga baik-baik aja podcastnya juga responsnya positif," kata Prilly Latuconsina di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Prilly mengaku tidak terkejut dengan kehebohan publik setelah mengetahui dirinya pernah pacaran dengan Kiki.

"Aku nggak kaget karena aku tahu dia (Kiki-red) pasti akan becandain itu, hal yang lucu zaman kita SMP dan sinetron," jelasnya.