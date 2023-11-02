Kiki Ungkap Sikap Prilly Latuconsina yang Bikin Dirinya Naksir

JAKARTA - Teuku Rizky Muhammad atau yang akrab disapa Kiki mengungkapkan sikap Prilly Latuconsina yang dulu membuat dirinya naksir.

Kiki mengaku sudah mengenal lama Prilly sebagai teman dekat hingga akhirnya membintangi sinetron dalam judul yang sama. Saat itu pula, Kiki dan Prilly terlibat cinta lokasi (cinlok) dan memilih untuk jadian.

Kiki mengungkapkan sikap Prilly yang dulu membuatnya klepek-klepek.

"Karena Prilly dari zaman kita, gue kenal sama dia dari waktu kecil lah ya, dari zaman SMP udah talkactive, anaknya sangat periang jadi gue senang aja ngobrol sama orang yang periang, energik, lo pasti berasa 'oh ini orang sangat menyenangkan sekali ya' itu aja sih," ujar mantan personel Coboy Junior tersebut di Kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Kendati demikian, Kiki mengaku tidak pernah jalan berdua dengan Prilly ketika pacaran.

Mengingat hubungan mereka kala itu tak bertahan lama. Kiki juga mengaku sudah lama tidak bertemu Prilly setelah hubungannya kandas.

"Kan gue punya kehidupan sendiri. Gue juga sudah punya pacar dan sudah bahagia. Prilly pun begitu, sudah bahagia. Kemarin ketemu buat podcast lucu-lucuan aja. Kalau udah berapa lama nggak ketemu kayaknya udah setahun dua tahun deh," pungkasnya.