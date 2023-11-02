Bastian Steel Kaget Diisukan Pernah Dekati Prilly Latuconsina

JAKARTA - Bastian Steel menanggapi isu yang menyebut kalau dirinya juga pernah mendekati Prilly Latuconsina sebelum akhirnya jadian dengan sahabatnya sendiri, Kiki eks Coboy Junior.

Sebelumnya, Kiki dan Prilly sudah mengaku bahwa mereka pernah berpacaran karena terlibat cinta lokasi. Namun, hubungan itu berlangsung sebentar.

Pengakuan tersebut pun viral di media sosial beberapa waktu lalu. Nama Bastian Steel pun ikut terseret ditengah perbincangan netizen.

"Dulu tuh waktu kecil gue aktif banget, setiap di lokasi semua teman cewek saya bercandain, saya godain, emang anaknya petakilan," kata Bastian Steel menanggapi isu pernah mendekati Prilly Latuconsina.

"Emang nggak ada niatan godain. Nggak pernah pacaran dulu gue sama sekali. Pacaran pertama kali 17 tahun, becanda aja iseng-iseng, goda-godain aja, karena kan masih kecil. Dulu sok ganteng lah gue intinya," sambungnya.

Akan tetapi, Bastian mengakui kala itu dirinya tidak tahu mengenai kedekatan Prilly dan Kiki. Ini karena dia menilai memiliki pribadi yang aktif sehingga tidak fokus dengan urusan orang lain.

"Nggak fokus, maksudnya terlalu pecicilan, nggak terlalu, nggak suka gosip. Malah makin pacar orang makin gue godain, waktu kecil, karena iseng," jelasnya.