Aldi Taher Suarakan Dukungan untuk Palestina: Penjajahan Harus Disetop

JAKARTA - Aldi Taher turut menyuarakan dukungannya untuk Palestina. Dia menegaskan, apa yang terjadi di negara tersebut bukan lagi soal agama, melainkan isu kemanusiaan.

“Baca nih (sambil memperlihatkan tulisan di kausnya): Anda tidak harus menjadi seorang muslim untuk berpihak pada Palestina. Anda hanya perlu menjadi manusia,” tuturnya saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (3/11/2023).

Aldi Taher menilai, apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama 75 tahun terakhir merupakan sebuah bentuk penjajahan. “Dan penjajahan harus disetop! Ini semua tentang kemanusiaan,” ujarnya menambahkan.

Sebagai bentuk dukungan, Aldi terus mengikuti perkembangan konflik yang terjadi di Jalur Gaza melalui media sosial. Saat melihat anak-anak menjadi korban serangan Israel, dia langsung teringat kepada tiga anaknya.

Aldi Taher mengaku miris melihat apa yang menimpa masyarakat Palestina. “Karena itu, ayo bergerak! Minimal bersuara di media sosial kalian masing-masing. Nanti dicatat di akhirat,” katanya menambahkan.*

(SIS)