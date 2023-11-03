Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aldi Taher Suarakan Dukungan untuk Palestina: Penjajahan Harus Disetop

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |14:30 WIB
Aldi Taher Suarakan Dukungan untuk Palestina: Penjajahan Harus Disetop
Aldi Taher suarakan dukungan untuk Palestina. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aldi Taher turut menyuarakan dukungannya untuk Palestina. Dia menegaskan, apa yang terjadi di negara tersebut bukan lagi soal agama, melainkan isu kemanusiaan. 

“Baca nih (sambil memperlihatkan tulisan di kausnya): Anda tidak harus menjadi seorang muslim untuk berpihak pada Palestina. Anda hanya perlu menjadi manusia,” tuturnya saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (3/11/2023). 

Aldi Taher menilai, apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama 75 tahun terakhir merupakan sebuah bentuk penjajahan. “Dan penjajahan harus disetop! Ini semua tentang kemanusiaan,” ujarnya menambahkan. 

Sebagai bentuk dukungan, Aldi terus mengikuti perkembangan konflik yang terjadi di Jalur Gaza melalui media sosial. Saat melihat anak-anak menjadi korban serangan Israel, dia langsung teringat kepada tiga anaknya. 

Aldi Taher suarakan dukungan untuk Palestina. (Foto: MNC Portal Indonesia)

Aldi Taher mengaku miris melihat apa yang menimpa masyarakat Palestina. “Karena itu, ayo bergerak! Minimal bersuara di media sosial kalian masing-masing. Nanti dicatat di akhirat,” katanya menambahkan.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153386/aldi_taher-4wFx_large.jpg
Biodata dan Agama Aldi Taher yang Kerap Tuai Kontroversi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153231/aldi_taher-LlkR_large.jpg
Aldi Taher Belajar Nyanyi dari Dewi Perssik: Powernya Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028513/ibunda-aldi-taher-jalani-terapi-3-kali-seminggu-demi-bisa-bicara-dan-menelan-JA2dhckUeG.jpg
Ibunda Aldi Taher Jalani Terapi 3 Kali Seminggu demi Bisa Bicara dan Menelan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028466/aldi-taher-ungkap-kondisi-terkini-sang-ibu-usai-alami-serangan-stroke-vcZFSfyLQi.jpg
Aldi Taher Ungkap Kondisi Terkini sang Ibu Usai Alami Serangan Stroke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/33/3023246/aldi-taher-ungkap-kronologi-ibunda-alami-serangan-stroke-hingga-dirawat-di-rumah-sakit-IUkHrVECcv.jpg
Aldi Taher Ungkap Kronologi Ibunda Alami Serangan Stroke hingga Dirawat di Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/33/3023075/masuk-rumah-sakit-ibunda-aldi-taher-alami-serangan-stroke-dan-infeksi-paru-IdGNden6FV.jpg
Masuk Rumah Sakit, Ibunda Aldi Taher Alami Serangan Stroke dan Infeksi Paru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement