Aldi Taher Sumbangkan Honor Syuting untuk Bantu Korban Perang di Palestina

Aldi Taher sumbangkan honor syuting untuk korban perang di Palestina (Foto: Ayu/MPI)

JAKARTA - Aldi Taher menjadi satu dari sekian banyak artis Indonesia yang membela Palestina. Menariknya, Aldi Taher tak hanya memberikan dukungan dengan menuliskan kalimat-kalimat di media sosial, tetapi justru melakukan aksi sosial untuk membantu korban di Palestina.

Terbaru, suami dari Salsabilih ini tampak menyumbangkan uang pribadinya senilai Rp5 juta untuk Palestina melalui kitabisa.com. Menariknya, uang tersebut didapat oleh mantan suami Dewi Perssik tersebut dari honor syuting di salah satu program televisi.

Menurutnya, kemanusiaan mesti dijunjung sehingga apapun menyampaikan pesan agar penjajahan tidak lagi di muka bumi.

"BISMILLAH BUZZER ALLAH SAYA KETUM PARTAI BINGUNG INDONESIA....kemanusiaan LAWAN ZIONIST ALHAMDULILLAH HASIL HONOR SHOOTING UNTUK MAKAN ANAK2 PALESTINA DAN WARGA PALESTINA IM NOT TETRAL...STOP PENJAJAHAN," tulis Aldi Taher dikutip dari akun Instagram miliknya.

Bukan cuma itu, Aldi Taher pun mendapatkan pujian atas tindakan bijak yang dilakukannya.

"Harus nya influencer2 kayak gini..," komentar netizen.