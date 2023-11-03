Ramalan Wirang Birawa Soal Artis Jadi Selingkuhan Pejabat, Celine Evangelista?

JAKARTA - Wirang Birawa sempat meramalkan bahwa akan ada seorang artis di tahun 2023 yang ketahuan selingkuh dengan pejabat. Artis itu bahkan disebut mendapat aliran dana yang cukup besar dari pejabat tersebut.

Ramalan dari pria yang dijuluki Master Firasat itu diketahui muncul pada 26 Agustus lalu. Kala itu, Wirang tampak membacakan ramalannya saat hadir di Podcast milik keluarga Anang Hermansyah, Ngobrol Asix.

BACA JUGA: Instagram Celine Evangelista Digeruduk Netizen Usai Namanya Disebut dalam Sidang Korupsi Tambang

"Akan ada seorang artis yang ketahuan berselingkuh dengan seorang pejabat. Terus dengan aliran dana uang yang besar sekali dan kabarnya heboh sekali," ungkap Wirang Birawa.

Dua bulan setelah video ramalannya di upload ke YouTube, tiba-tiba saja muncul pemberitaan soal Celine Evangelista yang diduga menerima aliran dana sebesar Rp500 juta dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Terkait kemunculan pemberitaan tersebut, Wirang pun kembali mengunggah cuplikan podcastnya bersama Ashanty lengkap dengan keterangan video.

"Firasat 2 bulan lalu, maapin ini cuma firasat," tulis Wirang Birawa.

Sebagaimana diketahui, Celine Evangelista disebut menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi tambang di Sulawesi Utara. Menariknya, Celine juga diketahui memanggil Burhanuddin dengan sebutan papa.

Akibatnya, ibu empat anak ini sampai disebut-sebut merupakan sugar daddy dari sang Jaksa Agung, lantaran kedekatan keduanya sempat terungkap dalam sidang kasus korupsi tambang, Andi Andriansyah.

Kala itu, Amela Sabara mengatakan bahwa ia membagi uang Rp4 miliar yang didapatkannya kepada Celine Evangelista agar bisa membantu menghubungkannya dengan Burhanuddin. Bahkan ia menyebut jika mantan istri Stefan William itu memiliki kedekatan dengan petinggi Kejaksaan Agung RI tersebut.