Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ramalan Wirang Birawa Soal Artis Jadi Selingkuhan Pejabat, Celine Evangelista?

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |08:30 WIB
Ramalan Wirang Birawa Soal Artis Jadi Selingkuhan Pejabat, Celine Evangelista?
Ramalan Wirang Birawa soal artis jadi selingkuhan pejabat (Foto: Instagram/wirangbirawa)
A
A
A

JAKARTA - Wirang Birawa sempat meramalkan bahwa akan ada seorang artis di tahun 2023 yang ketahuan selingkuh dengan pejabat. Artis itu bahkan disebut mendapat aliran dana yang cukup besar dari pejabat tersebut.

Ramalan dari pria yang dijuluki Master Firasat itu diketahui muncul pada 26 Agustus lalu. Kala itu, Wirang tampak membacakan ramalannya saat hadir di Podcast milik keluarga Anang Hermansyah, Ngobrol Asix.

"Akan ada seorang artis yang ketahuan berselingkuh dengan seorang pejabat. Terus dengan aliran dana uang yang besar sekali dan kabarnya heboh sekali," ungkap Wirang Birawa.

Dua bulan setelah video ramalannya di upload ke YouTube, tiba-tiba saja muncul pemberitaan soal Celine Evangelista yang diduga menerima aliran dana sebesar Rp500 juta dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Terkait kemunculan pemberitaan tersebut, Wirang pun kembali mengunggah cuplikan podcastnya bersama Ashanty lengkap dengan keterangan video.

Celine Evangelista

"Firasat 2 bulan lalu, maapin ini cuma firasat," tulis Wirang Birawa.

Sebagaimana diketahui, Celine Evangelista disebut menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi tambang di Sulawesi Utara. Menariknya, Celine juga diketahui memanggil Burhanuddin dengan sebutan papa.

Akibatnya, ibu empat anak ini sampai disebut-sebut merupakan sugar daddy dari sang Jaksa Agung, lantaran kedekatan keduanya sempat terungkap dalam sidang kasus korupsi tambang, Andi Andriansyah.

Kala itu, Amela Sabara mengatakan bahwa ia membagi uang Rp4 miliar yang didapatkannya kepada Celine Evangelista agar bisa membantu menghubungkannya dengan Burhanuddin. Bahkan ia menyebut jika mantan istri Stefan William itu memiliki kedekatan dengan petinggi Kejaksaan Agung RI tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/33/2943447/istri-wirang-birawa-diduga-dapat-kdrt-umi-kalsum-kami-baik-baik-saja-l8MXMebQkF.jpg
Istri Wirang Birawa Diduga Dapat KDRT, Umi Kalsum: Kami Baik-Baik Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/33/2943166/wirang-birawa-tersandung-kasus-kdrt-istri-bongkar-hal-ini-iG9h4T4tTl.jpg
Wirang Birawa Tersandung Kasus KDRT, Istri Bongkar Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/33/2896893/wirang-birawa-dapat-teror-kain-kafan-gegara-singgung-kasus-jessica-wongso-TU6yoSDYhw.jpg
Wirang Birawa Dapat Teror Kain Kafan Gegara Singgung Kasus Jessica Wongso
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/33/2896864/sebut-jessica-wongso-bukan-pembunuh-mirna-akun-wirang-birawa-hilang-9QR7cd25wx.jpg
Sebut Jessica Wongso Bukan Pembunuh Mirna, Akun Wirang Birawa Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/33/3183823//na_daehoon-739r_large.jpg
Daehoon Ungkap Pesan Haru untuk Ketiga Anaknya: Kalau Saya Gak Ada, Gak Apa-Apa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/33/3183821//azizah_salsha-zDjK_large.JPG
Azizah Salsha Buka Suara, Akui Sudah Bercerai Secara Agama dengan Pratama Arhan Sejak Juni 2025
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement