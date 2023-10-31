Film Srimulat Hidup Memang Komedi Ungkap Sisi Romantis yang Bikin Gemas

JAKARTA - MNC Pictures memperkenalkan film terbaru yang akan kembali menghidupkan memori tentang grup lawak legendaris Srimulat. Film bertajuk Srimulat: Hidup Memang Komedi ini hadir berkat kerja sama MNC Pictures dan IDN Pictures.

Menariknya, film ini bukan hanya menyuguhkan kisah perjuangan Srimulat untuk mencuri perhatian penonton yang dibalut dengan komedi khasnya. Munculnya kisah cinta Gepeng dan Royani dalam film ini pun menjadi daya tarik tersendiri yang semakin memperkaya alur cerita.

Juan Bio One yang memerankan karakter Gepeng pun mengingat kembali beberapa adegan romantis yang diperankannya bersama Indah Permatasari (Royani). Dia merasa suasana penuh romansa di film tersebut belum pernah dijumpai dalam kehidupannya.

"Romansanya kita selalu menyenangkan di masa itu dan kita gak merasakan ya,"ujar Juan Bio One di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/10/2023).

Beberapa adegan romantis saat Gepeng dan Royani sedang memadu kasih begitu berkesan bagi Juan Bio One. Meski mungkin saja beberapa orang merasa relate, tetap saja momen romantis tempo dulu rasanya berbeda.

"Jadi kayak romansa di pinggir jalan, di trotoar yang selalu memorable karena mungkin kita gak merasakan itu sekarang. Ya mungkin ada lah kalau di jembatan, pacaran di flyover itu mungkin tapi lebih menyenangkan di Srimulat,"sambungnya.

Sayangnya, baik Juan Bio One maupun Indah Permatasari enggan membocorkan lebih jauh mengenai adegan romantis yang diperankan. Mereka ingin memberikan kejutan untuk para penonton.

Film besutan sutradara Fajar Nugros ini berkisah tentang perjuangan grup lawak asal daerah, Srimulat, dalam meraih popularitas sebagai bintang televisi.

Mereka berusaha menemukan karakter unik dalam diri masing-masing demi mencuri perhatian publik.