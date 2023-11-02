Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Nominasi FFI 2023 Tak Hanya Ditentukan dari Banyaknya Jumlah Penonton

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |21:30 WIB
Nominasi FFI 2023 Tak Hanya Ditentukan dari Banyaknya Jumlah Penonton
Nominasi FFI 2023 tak hanya ditentukan dari banyaknya jumlah penonton (Foto: Ravie/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Nominasi FFI 2023 tidak ditentukan dari film dengan penonton terbanyak. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Komite Festival Film Indonesia (FFI) 2021-2023, Reza Rahadian.

Pernyataan Reza seolah mematahkan stigma jika film terbaik dilihat dari banyaknya jumlah penonton.

"Jumlah penonton tidak mempengaruhi apakah film itu menjamin dalam nominasi atau tidak itu diluar kendali kami. Balik lagi suaranya adalah suara Akademi Citra," ujar Reza Rahadian dalam jumpa persnya di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).

Lebih lanjut, bintang series My Lecturer My Husband ini menuturkan jika nominasi dalam FFI 2023 ditentukan oleh jajaran Akademi Citra selaku pihak kurator. Bahkan juga menyebut bahwa film yang pernah terlibat dalam festival internasional tentu akan memiliki keunggulan tersendiri sebagai nominasi.

"Jadi Akademi Citralah yang menentukan seluruh jajaran peraih nominasi berdasarkan background dari tiap-tiap anggota akademi," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/15/206/2920531/daftar-lengkap-peraih-piala-citra-women-from-rote-island-jadi-film-terbaik-di-ffi-2023-qqvWIVRK0h.jpg
Daftar Lengkap Peraih Piala Citra, Women From Rote Island Jadi Film Terbaik di FFI 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/206/2913394/film-indonesia-yang-tampil-di-festival-internasional-jadi-pertimbangan-masuk-nominasi-ffi-2023-amoFVQEgb8.jpg
Film Indonesia yang Tampil di Festival Internasional Jadi Pertimbangan Masuk Nominasi FFI 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/01/33/2892669/3-film-pendek-serial-piknik-pesona-masuk-seleksi-awal-ffi-2023-63yQ78QCNe.jpg
3 Film Pendek Serial Piknik Pesona Masuk Seleksi Awal FFI 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/30/206/2570595/shenina-cinnamon-hingga-prilly-latuconsina-terpilih-jadi-duta-ffi-2022-c7GrFl06DT.jpg
Shenina Cinnamon hingga Prilly Latuconsina Terpilih Jadi Duta FFI 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/30/206/2570558/hari-film-nasional-ffi-2022-usung-tema-perempuan-UrA3jtTtrI.jpg
Hari Film Nasional, FFI 2022 Usung Tema Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/06/18/206/2232612/film-di-layanan-streaming-bisa-masuk-ffi-2020-9DyzTIcykd.jpg
Film di Layanan Streaming Bisa Masuk FFI 2020
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement