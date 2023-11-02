Nominasi FFI 2023 Tak Hanya Ditentukan dari Banyaknya Jumlah Penonton

JAKARTA - Nominasi FFI 2023 tidak ditentukan dari film dengan penonton terbanyak. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Komite Festival Film Indonesia (FFI) 2021-2023, Reza Rahadian.

Pernyataan Reza seolah mematahkan stigma jika film terbaik dilihat dari banyaknya jumlah penonton.

"Jumlah penonton tidak mempengaruhi apakah film itu menjamin dalam nominasi atau tidak itu diluar kendali kami. Balik lagi suaranya adalah suara Akademi Citra," ujar Reza Rahadian dalam jumpa persnya di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).

Lebih lanjut, bintang series My Lecturer My Husband ini menuturkan jika nominasi dalam FFI 2023 ditentukan oleh jajaran Akademi Citra selaku pihak kurator. Bahkan juga menyebut bahwa film yang pernah terlibat dalam festival internasional tentu akan memiliki keunggulan tersendiri sebagai nominasi.

"Jadi Akademi Citralah yang menentukan seluruh jajaran peraih nominasi berdasarkan background dari tiap-tiap anggota akademi," jelasnya.