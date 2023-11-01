Keceplosan, Kiki CJR Sebut Prilly Latuconsina Sudah Punya Pacar

JAKARTA - Prilly Latuconsina dan Teuku Rizky alias Kiki CJR ternyata pernah berpacaran. Meski hanya cinta monyet dan berlangsung sebentar, Prilly mengakui bahwa Kiki adalah pacar pertamanya.

Jika saat ini Kiki sudah memiliki kekasih, Prilly rupanya juga sama. Hal tersebut bahkan diketahui saat Kiki saat hadir di acara Pagi Pagi Ambyar.

"Kalau sekarang kan dia udah punya yang baru, aku juga ada pacarku sekarang," kata Kiki saat menjelaskan soal hubungannya dengan Prilly.

"Sebentar-sebentar, emang Prilly udah punya yang baru? Kita baru tahu, Prilly punya pacar baru?" timpal Rian Ibram.

"Oh Prilly punya pacar," sahut Caren Delano.

Mendengar perkataan Rian dan Caren, Kiki sontak panik. Ia bahkan bingung memberikan pernyataan lebih lanjut.

"Katanya orang-orang sih gitu," ucap Kiki.

"Makasih informasinya ya sayang," tutur Dewi Persik.

Saat dicecar oleh host, Kiki pun semakin panik. Ia bahkan berusaha untuk mengalihkan pembicaraan.

"Katanya orang-orang sih gitu. Maksudnya habis ketemu aku, kan ketemu yang baru yang selain aku," jelas Kiki.