Bukan Coboy Junior, Pencapaian Karier Tertinggi Kiki Pacari Prilly Latuconsina

JAKARTA - Teuku Rizky alias Kiki CJR ternyata pernah berpacaran dengan Prilly Latuconsina. Pria yang dikenal dengan nama Kiki Coboy Junior (CJR) itu bahkan menyebut Prilly sebagai mantan terindahnya dan ditulis ke dalam sebuah buku yang dirilis oleh CJR.

"Gue tuh kaget pas Coboy Junior tu ngeluarin buku kan, trus dia nulis nama gue sebagai mantan terindah," kata Prilly, dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Sabtu (28/10/2023).

Begitu juga dengan Prilly Latuconsina, ia mengaku bahwa Kiki adalah cinta pertamanya.

"Gue juga nggak pernah pacaran dulu. Pada saat itu gua nggak pernah pacaran sama sekali. Dia yang pertama menyatakan cinta," ungkap Prilly Latuconsina.

Perempuan 27 tahun itu bahkan ingat betul, Kiki menyatakan cinta kepadanya di sebuah masjid dan disaksikan oleh Iqbaal Ramadhan.

Namun hubungan mereka itu tidak bertahan lama. Lantaran Kiki tidak tahan dengan sikap Prilly yang sangat cuek.

"Tiba-tiba dia udah nggak mau lagi gitu, katanya gue cuek," jelas Prilly.

