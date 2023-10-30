Klarifkasi Prilly Latuconsina soal Tak Akui Kiki CJR sebagai Mantan Kekasih

Klarifikasi Prilly Latuconsina soal tak akui Kiki CJR sebagai mantan kekasih. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Baru-baru ini Prilly Latuconsina tengah menuai sorotan publik lantaran terungkap fakta bahwa dirinya pernah berpacaran dengan Teuku Ryzki alias Kiki Coboy Junior (CJR).

Kisah asmara mereka terbongkar saat Prilly dan Kiki sama-sama menjadi bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier. Sayangnya, dalam podcast tersebut Prilly Latuconsina seolah tidak mengakui Kiki sebagai mantan kekasihnya.

Terkait hal tersebut, Prilly Latuconsina memberikan klarifikasi. Perempuan 27 tahun itu bukan tidak mengakui, hanya saja hubungan dengan Kiki CJR hanya berjalan singkat.

"Bukan tidak mengakui, kayak, ‘Perasaan itu kita kayak cuma seminggu’ gitu loh. Jadi, syutingnya kan cuma sebentar, syuting sama Coboy Junior," ungkap Prilly Latuconsina di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Ditambah lagi, Prilly Latuconsina juga belum mengerti dengan yang namanya cinta. Sehingga kala itu ia Prilly Latuconsina merasa jika hubungannya saat itu bukanlah pacaran.