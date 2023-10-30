Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Klarifkasi Prilly Latuconsina soal Tak Akui Kiki CJR sebagai Mantan Kekasih

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |17:00 WIB
Klarifkasi Prilly Latuconsina soal Tak Akui Kiki CJR sebagai Mantan Kekasih
Klarifikasi Prilly Latuconsina soal tak akui Kiki CJR sebagai mantan kekasih. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Baru-baru ini Prilly Latuconsina tengah menuai sorotan publik lantaran terungkap fakta bahwa dirinya pernah berpacaran dengan Teuku Ryzki alias Kiki Coboy Junior (CJR).

Kisah asmara mereka terbongkar saat Prilly dan Kiki sama-sama menjadi bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier. Sayangnya, dalam podcast tersebut Prilly Latuconsina seolah tidak mengakui Kiki sebagai mantan kekasihnya.

Terkait hal tersebut, Prilly Latuconsina memberikan klarifikasi. Perempuan 27 tahun itu bukan tidak mengakui, hanya saja hubungan dengan Kiki CJR hanya berjalan singkat.

"Bukan tidak mengakui, kayak, ‘Perasaan itu kita kayak cuma seminggu’ gitu loh. Jadi, syutingnya kan cuma sebentar, syuting sama Coboy Junior," ungkap Prilly Latuconsina di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Ditambah lagi, Prilly Latuconsina juga belum mengerti dengan yang namanya cinta. Sehingga kala itu ia Prilly Latuconsina merasa jika hubungannya saat itu bukanlah pacaran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175295/prilly_latuconsina-JKO5_large.jpg
Omara Esteghlal Terpesona dengan Rambut Pendek Prilly Latuconsina: You’re So Hot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157925/prilly_latuconsina-qD17_large.jpg
Momen Horor Prilly Latuconsina Lihat Hantu di New Orleans  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149277/prilly_latuconsina-jL6R_large.jpg
Agar Langgeng, Prilly Latuconsina Ogah Bikin Omara Esteghlal Cemburu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/33/3149132/prilly_latuconsina-GQ97_large.jpg
Prilly Latuconsina Ungkap Konsep Pernikahan Impian, Omara Esteghlal Wajib Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143948/omara_esteghlal-eM03_large.jpg
Gaya Unik Omara Esteghlal Foto Prilly Latuconsina: Dia Indah dari Segala Sisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/33/3125371/prilly_latuconsina-rj9M_large.jpg
Biodata dan Agama  Prilly Latuconsina, Artis yang Angkat Bicara Setelah Diboikot Netizen
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement