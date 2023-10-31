Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wika Salim Tampil Sebagai Pembuka di Opening Piala Dunia U-17 2023

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |19:10 WIB
Wika Salim Tampil Sebagai Pembuka di Opening Piala Dunia U-17 2023
Wika Salim tampil di Opening Piala Dunia U-17 (Foto: IG Wika Salim)
A
A
A

JAKARTA - Pedangdut Wika Salim bakal tampil sebagai pembuka di Piala Dunia U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur.

Nantinya, lewat lagu Bersama Garuda (We Are Together) bakal dipakai buat membakar semangat Tim Merah-Putih berlaga di lapangan.

Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mengatakan bahwa selain Wika Salim, bakal banyak artis lokal papan atas terlibat dalam seremoni pembukaan.

Wika Salim Tampil Sebagai Pembuka di Opening Piala Dunia U-17 2023

"Acara ini akan melibatkan 100 persen artis lokal. Kami memberikan dukungan kepada mereka supaya mendunia. Kami berharap penonton yang datang ke stadion dan rakyat Indonesia yang menyaksikan lewat layar kaca bisa terhibur dan menikmati selebrasi pembukaan," tutur Erick Thohir saat menyambangi Surabaya dalam acara Trophy Experience PD U-17 pada Minggu (29/10/2023).

Lebih lanjut, Erick menyebut bahwa pembukaan Piala Dunia U-17 bakal lebih meriah dibandingkan acara seremoni yang pernah dibuat di Indonesia. Selebrasi pembukaan event akbar level junior FIFA bakal jadi sejarah.

“Indonesia selalu memberikan yang terbaik saat menjadi tuan rumah sebuah event. Mulai dari Asian Games 2018 hingga Forum G20 2022 selalu meriah dan tak terlupakan. Mudah-mudahan pembukaan Piala Dunia U-17 2023 jadi yang terbaik," ungkap Erick Thohir.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/33/3130278/wika_salim-KS2n_large.jpg
Wajah Baru Wika Salim Usai Ketok Magic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/33/3117395/wika_salim-zucX_large.jpg
Kerap Tampil Seksi, Wika Salim Santai Hadapi Hujatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/33/3106494/wika_salim-vs1F_large.jpg
Tak Ada Iktikad Baik, Wika Salim Resmi Laporkan Oknum Manajemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/33/3095007/wika_salim-IrVJ_large.jpg
Biodata dan Agama Wika Salim, Penyanyi Dangdut yang Ditipu Manajemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/33/3093227/wika_salim-JSld_large.jpeg
SPECIAL REPORT: Honor Miliaran Rupiah Wika Salim Raib di Tangan Manajemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/33/3092629/wika_salim-M3dN_large.jpg
Wika Salim Syok Dikhianati oleh Manajemen: Kok Tega Banget
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement