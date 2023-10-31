Wika Salim Tampil Sebagai Pembuka di Opening Piala Dunia U-17 2023

JAKARTA - Pedangdut Wika Salim bakal tampil sebagai pembuka di Piala Dunia U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur.

Nantinya, lewat lagu Bersama Garuda (We Are Together) bakal dipakai buat membakar semangat Tim Merah-Putih berlaga di lapangan.

Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mengatakan bahwa selain Wika Salim, bakal banyak artis lokal papan atas terlibat dalam seremoni pembukaan.

"Acara ini akan melibatkan 100 persen artis lokal. Kami memberikan dukungan kepada mereka supaya mendunia. Kami berharap penonton yang datang ke stadion dan rakyat Indonesia yang menyaksikan lewat layar kaca bisa terhibur dan menikmati selebrasi pembukaan," tutur Erick Thohir saat menyambangi Surabaya dalam acara Trophy Experience PD U-17 pada Minggu (29/10/2023).

Lebih lanjut, Erick menyebut bahwa pembukaan Piala Dunia U-17 bakal lebih meriah dibandingkan acara seremoni yang pernah dibuat di Indonesia. Selebrasi pembukaan event akbar level junior FIFA bakal jadi sejarah.

“Indonesia selalu memberikan yang terbaik saat menjadi tuan rumah sebuah event. Mulai dari Asian Games 2018 hingga Forum G20 2022 selalu meriah dan tak terlupakan. Mudah-mudahan pembukaan Piala Dunia U-17 2023 jadi yang terbaik," ungkap Erick Thohir.