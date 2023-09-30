Gara-gara Ini, Wika Salim Ancam Laporkan Kekasih ke Polisi

JAKARTA - Wika Salim secara terang-terangan bakal melaporkan sang kekasih Max, ke polisi. Jika suatu hari sang kekasih memanfaatkannya dari segi materi.

Ancaman itu diungkapkan Wika Salim saat hadir dalam podcast YouTube Deddy Corbuzier.

"Awas aja lu kayak gitu, Gue laporin polisi!" ucap Wika Salim dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Sabtu (30/9/2023).

BACA JUGA: Wika Salim Terharu Bisa Bernyanyi Depan Presiden sampai Buat Pak Bas Joget Kayang

Tentu ancaman tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya Wika Salim pernah memiliki pengalaman berpacaran dengan pria yang hanya memerasnya. Namun kala itu pedangdut 31 tahun itu tidak punya nyali untuk membawa kasus tersebut ke jalur hukum.

"Kalau dulu, aku nggak berani. Kalau yang sekarang, nggak (tidak akan tinggal diam)," tandas Wika Salim.