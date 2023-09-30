Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gara-gara Ini, Wika Salim Ancam Laporkan Kekasih ke Polisi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |00:01 WIB
Wika Salim ancam laporkan pacar (Foto: IG Wika Salim)
Wika Salim ancam laporkan pacar (Foto: IG Wika Salim)
JAKARTA - Wika Salim secara terang-terangan bakal melaporkan sang kekasih Max, ke polisi. Jika suatu hari sang kekasih memanfaatkannya dari segi materi.

Ancaman itu diungkapkan Wika Salim saat hadir dalam podcast YouTube Deddy Corbuzier.

"Awas aja lu kayak gitu, Gue laporin polisi!" ucap Wika Salim dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Sabtu (30/9/2023).

Gara-gara Ini, Wika Salim Ancam Laporkan Kekasih ke Polisi

Tentu ancaman tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya Wika Salim pernah memiliki pengalaman berpacaran dengan pria yang hanya memerasnya. Namun kala itu pedangdut 31 tahun itu tidak punya nyali untuk membawa kasus tersebut ke jalur hukum.

"Kalau dulu, aku nggak berani. Kalau yang sekarang, nggak (tidak akan tinggal diam)," tandas Wika Salim.

