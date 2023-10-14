Makin Mesra, Luna Maya Rangkul Maxime Bouttier

JAKARTA - Luna Maya kembali jadi sorotan. Baru-baru ini, bintang film Suzana: Malam Jumat Kliwon itu kepergok asyik bermesraan dengan aktor, Maxime Bouttier.

Momen itu diabadikan presenter Melaney Ricardo di akun TikTok pribadinya. Ia sengaja merekam momen Luna dan Maxime yang makin terlihat lengket dan mesra.

“POV: dunia milik berdua, yang lain cuma ngontrak,” tulis Melaney, dikutip MNC Portal Indonesia, Sabtu (14/10/2023).

Video itu memperlihatkan saat Luna dan Maxime menghadiri salah satu acara bersama rekan-rekan lainnya. Kemudian, Melaney merekam mereka dari belakang yang memperlihatkan Luna tengah merangkul Maxime.

“Biasa aja kali, biasa aja kali lebay banget,” ledek Melaney saat melihat Luna dan Maxime.

Mendengar banyak yang menggodanya, Luna pun langsung pamer kemesraan dengan Maxime. Terlihat wanita 40 tahun ini langsung memeluk pujaan hatinya dari belakang.

Maxime yang dirangkul dan dipeluk mesra oleh Luna Maya itu pun tak bergeming. Ia seolah tak mempermasalahkan bila dirinya dan Luna pamer kemesraan di depan publik.