Bikin Bangga, Mawar Eva de Jongh Boyong 2 Piala di IMA Awards 2023

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |23:39 WIB
JAKARTA - Mawar Eva de Jongh turut memboyong piala di Indonesia Movie Actors Awards 2023. Mawar berhasil meraih prestasi ini lewat film Miracle in Cell No. 7.

Tak tanggung-tanggung, kekasih Bryan Domani ini berhasil memenangkan dua kategori sekaligus yakni Pemeran Pendukung Wanita Terbaik dan Pemeran Pendukung Wanita Terfavorit.

“Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, para cast dan kru, terima kasih banyak untuk sahabat-sahabatku dan yang pasti untuk para Mawaris (sebutan penggemar Mawar), terima kasih untuk votenya,” ungkap Mawar secara langsung di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (31/10/2023).

Mawar berhasil memerankan karakter Kartika dalam film Miracle in Cell No. 7 yang turut dibintangi Vino G. Bastian, Graciella Abigail, Indro Warkop, Bryan Domani hingga Denny Sumargo.

Kebolehan akting Mawar pun sukses membuat netizen menghayati hingga banjir air mata.

Sementara itu, tahun ini merupakan gelaran IMA Awards yang ke-17 kalinya sejak diadakan pertama kali tahun 2007.

