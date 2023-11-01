Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Perdana Raih Piala IMAA 2023, Bryan Domani Bangga

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |05:23 WIB
Bryan Domani raih IMAA 2023
Bryan Domani raih IMAA 2023 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Bryan Domani merasa bangga untuk pertama kalinya ia berhasil membohongi piala penghargaan Indonesian Movie Actors Awards (IMAA) 2023. Ia berhasil menang untuk kategori Pasangan Terfavorit bersama Prilly Latuconsina.

Kekasih Mawar de Jongh itu mendapatkan penghargaan berkat perannya di film Ketika Berhenti di Sini.

"Iya ini piala IMAA saya yang pertama yang pastinya ini terjadi bukan karena aku sendiri pasti karena ada Allah keluarga, Umay, Prilly, Refal," kata Bryan Domani saat ditemui di Studios RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Perdana Raih Piala IMAA 2023, Bryan Domani Bangga

Aktor yang lahir di Jerman itu, bahkan tak menyangka jika banyak yang tersentuh dengan perannya di film Ketika Berhenti di Sini.

"Aku dapet kategori pasangan terfavorit jadi ternyata banyak orang yang tersentuh dengan kisah Edison," ungkap Bryan Domani.

