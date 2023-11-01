Prilly Latuconsina dan Mawar Eva de Jongh Nyanyi Bareng di Panggung IMA Awards 2023

JAKARTA - Prilly Latuconsina dan Mawar de Jongh turut tampil memukau di Indonesian Movie Actors Awards 2023, Selasa (31/10/2023). Prilly dan Mawar bernyanyi di atas panggung dan menunjukan suara merdu mereka.

Keduanya membawakan lagu Trauma yang hits di sosial media dengan penampilan yang memukau. Lagu tersebut pun merupakan ciptaan Prilly Latuconsina.

Setelahnya, lagu Cinta Pertama dan Terakhir milik Sherina Munaf juga dibawakan oleh Prilly dan Mawar. Keduanya sama-sama kompak memberikan penampilan yang terbaik untuk menghibur para tamu undangan di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Prilly Latuconsina dan Mawar de Jongh merupakan dua aktris Tanah Air yang turut memboyong piala IMA Awards 2023. Mawar sendiri membawa dua piala untuk kategori Pemeran Pendukung Wanita Terbaik dan Pemeran Pendukung Wanita Terfavorit.

Sedangkan Prilly Latuconsina memboyong empat piala IMA Awards 2023 untuk kategori Pemeran Pasangan Terfavorit, Pemeran Utama Wanita Terbaik, Pemeran Utama Wanita Terfavorit dan Film Terfavorit.

BACA JUGA: