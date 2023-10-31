Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Vino G Bastian Boyong Piala Pertama di IMA Awards 2023

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |22:59 WIB
JAKARTA - Indonesian Movie Actors Awards kembali digelar. Ajang penghargaan ini siap memberikan penghargaan spesial untuk para insan perfilman Tanah Air.

Aktor Vino G. Bastian pun menjadi bintang pertama yang memboyong piala penghargaan IMA Awards 2023 ini. Vino berhasil memenangkan nominasi Pemeran Pasangan Terbaik bersama Graciella Abigail lewat film Miracle in Cell No. 7.

Vino G Bastian Boyong Piala Pertama di IMA Awards 2023

Kemenangan Vino ini pun diwakilkan oleh Bryan Domani dan Denny Sumargo yang turut menjadi lawan main Vino di film tersebut. Denny mengatakan Vino begitu berterima kasih atas segala dukungan yang diberikan untuknya.

“Vino titip salam untuk semuanya. Terima kasih untuk semuanya,” ungkap Denny secara langsung di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (31/10/2023).

Vino G. Bastian sendiri berperan sebagai Dodo Rozak, ayah Kartika yang diperankan oleh Graciella Abigail dan Mawar de Jongh. Tak diragukan, Vino begitu totalitas berperan sebagai orang berkebutuhan khusus di film ini.

Sementara itu, tahun ini merupakan gelaran IMA Awards yang ke-17 kalinya sejak diadakan pertama kali tahun 2007.

Halaman:
1 2
