HOME CELEBRITY MOVIE

Yesaya Abraham Persembahkan 2 Piala IMAA 2023 untuk Almarhum Sang Ibu

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |23:46 WIB
Yesaya Abraham raih IMAA 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Yesaya Abraham berhasil memboyong dua piala Indonesian Movie Actors Awards (IMAA) 2023. Berkat perannya di film Gita Cinta Dari SMA Yesaya Abraham memenangkan penghargaan untuk kategori Pendatang Baru Terbaik dan Terfavorit, lewat perannya sebagai Galih Rakasiwi.

Yesaya Abraham mengaku tak menyangka bisa mendapatkan penghargaan. "Wah seneng banget, pertama mau terima kasih kepada Indonesian Movie Actors Awards dan menang juga aku sangat bersyukur, gak nyangka juga bisa dapet," kata Yesaya Abraham saat ditemui di Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Dalam pidatonya di atas panggung, Yesaya tampak berkaca-kaca dan suaranya pun bergetar lantaran menahan tangis. Rupanya ia teringat pada almarhum sang ibu yang baru meninggal dunia.

"Wah kacau, kacau karena nyokap baru aja berpulang duluan, gua kayak ini aja wah bukan nyesel sih cuman sayang banget gitu kenapa gak gua kasih unjuk dulu apa yang gua dapetin," jelas Yesaya Abraham.

"Ya tapi gak ada yang tahu sih rencana Tuhan, makanya itu aku berkaca-kaca. Tapi gak apa-apa," tambahnya.

Laki-laki 23 tahun itu ingin sang ibunda hadir menemaninya saat menerima penghargaan bergengsi tersebut. Namun takdir berkata lain. "Pengennya (mama) rasanya pas dapet ini kayak kentang banget tapi gak apa-apa," tambahnya.

