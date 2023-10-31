Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Jadi Juri di Indonesian Movie Actors Awards 2023, Prilly Latuconsina: Menegangkan Banget!

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |22:35 WIB
Jadi Juri di Indonesian Movie Actors Awards 2023, Prilly Latuconsina: Menegangkan Banget!
Prilly Latuconsina jadi juri IMAA 2023 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Malam Puncak Indonesian Movie Actors Awards (IMAA) 2023 akhirnya resmi digelar pada Selasa (31/10/2023) di Studio RCTI+ Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Ajang penghargaan bergengsi bagi industri dan insan perfilman Tanah Air ini dipandu oleh Astrid Tiar bersama dua aktor Ikatan Cinta, Evan Sanders dan Arya Saloka, disiarkan secara langsung di RCTI, pada 21.40 WIB.

Di tahun ini Prilly Latuconsina kembali dipilih sebagai juri untuk menyeleksi aktor-aktor. Namun Prilly Latuconsina justru merasa tegang sekaligus senang karena bisa dipercaya kembali.

Jadi Juri di Indonesian Movie Actors Awards 2023, Prilly Latuconsina: Menegangkan Banget!

"Seneng banget, aku bisa dipercaya lagi jadi juri ini tahun kedua aku di IMAA cuma tahun ini jujur menegangkan banget," kata Prilly Latuconsina saat ditemui di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (31/10/2023).

Pasalnya, untuk menentukan pemenang Prilly Latuconsina harus berdebat dengan para juri lainnya yakni Marcella Zalianty, Prilly Latuconsina, Robert Rony, Guntur Soeharjanto, dan Bene Dion.

"Karena diskusinya lumayan alot jadi aku mengalami debat sama juri lain terus tiba-tiba pendapat aku beda sendiri dan aku yang harus mempertahankan pendapat aku kenapa aku suka sama yang ini, kenapa setuju sama ini jadi seru banget," jelas Prilly Latuconsina.

Kendati begitu, perempuan berdarah Sunda-Ambon ini merasa bersyukur. Lantaran di tahun ini banyak pelajaran yang ia petik, termasuk soal penjurian.

"Di tahun ini aku banyak belajar soal penjurian juga," ungkap Prilly Latuconsina.

