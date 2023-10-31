6 Fakta Menarik Film The Nun 2

JAKARTA - Teror valak berwujud biarawati kembali meneror The Nun 2. Keberhasilan Suster Irene mengalahkan valak dengan menyemburkan Blood of Christ tak lantas menjadi akhir dari kisahnya.

Peristiwa itu justru menjadi awal mengerikan yang dipersiapkan valak untuk menghantui seluruh biarawati di gereja kediaman Suster Irene berada. Berikut tujuh fakta menarik film The Nun 2 yang rilis pada 8 September 2023.

1. Lokasi Syuting Menyeramkan

Keputusan sutradara Corin Hardy memilih gereja dan biara tua sebagai lokasi syuting The Nun 2 tampaknya keputusan tepat. Pasalnya, setiap kengerian yang disuguhkan Corin dalam film tersebut terasa lebih nyata dan menakutkan.

Untuk lokasi syuting The Nun 2, tim produksi memilih lokasi kuno di kawasan Eropa Timur. Pemilihan tersebut dilakukan untuk memperkuat nuansa horor berlatar gereja kuno yang menjadi premis utama spin-off Valak.

2.Spin-Off Film The Conjuring

Film The Nun 2 merupakan proyek spin-off dari film horor populer karya James Wan, The Conjuring. Dalam film terakhir The Conjuring, dijelaskan asal usul mengerikan di balik nama Valak. Dalam film keduanya ini, valak akan tampil lebih jahat dan mencekam.

3.Proyek Debut Storm Reid

Storm Reid akan membantu biarawati Irene mengalahkan valak dalam film The Nun 2. Pertanyaannya kemudian adalah apakah Storm tidak akan berkhianat dari sang biarawati dan membantunya sampai akhir?

4.Diangkat dari Kisah Nyata

Film The Nun 2 konon terinspirasi dari kisah nyata. Namun penampakannya sungguh sangat berbeda dengan yang digambarkan dalam mitologi Yunani yang digambarkan sebagai anak kecil berwujud bidadari yang menunggangi naga berkepala dua.