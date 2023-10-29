Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cara Ari Lasso Bungkam Kesombongan Ahmad Dhani

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |22:23 WIB
Cara Ari Lasso Bungkam Kesombongan Ahmad Dhani
Cara Ari Lasso bungkam kesombongan Ahmad Dhani. (Foto: Instagram/@ari_lasso)
A
A
A

JAKARTA - Ahmad Dhani ternyata pernah meragukan kemampuan Ari Lasso menjadi penyanyi solo usai meninggalkan Dewa 19, pada 1999. Pelantun Perbedaan itu mengaku, sempat mendapat kata-kata pedas dari sahabatnya tersebut. 

"Dhani ini kan sombong ya. Dulu dia pernah bilang, 'Ari Lasso kalau enggak diajak gabung Dewa 19, mau jadi apa?'" kata pelantun Penjaga Hati tersebut saat tampil di podcast YouTube VINDES yang dirilis pada 3 Oktober 2022. 

Mendengar kata-kata sombong dari Ahmad Dhanit, Ari Lasso enggan tinggal diam. Dia membalas kalimat tersebut, dengan kata-kata yang tak kalah nyelekit. "Aku bilang, 'Dewa 19 juga kalau vokalis pertamanya bukan aku, enggak akan jadi apa-apa'," ujarnya. 

Perdebatan dua sahabat tersebut tak berhenti sampai di situ. Pasalnya, Dhani masih punya jawaban lain. "Dia masih ngeles tuh bilang, 'Ya, (kamu jadi vokalis Dewa 19) karena enggak ada pilihan lain di Surabaya waktu itu'," ujar Lasso sembari tertawa. 

Cara Ari Lasso bungkam kesombongan Ahmad Dhani. (Foto: Instagram/@ari_lasso)

Ari Lasso menambahkan, Ahmad Dhani dan Dewa 19 seharusnya berterima kasih kepada dirinya. Hal ini karena nama band itu semakin bersinar setelah ditinggalkannya. Demikian ulasan Okezone seputar cara Ari Lasso bungkam kesombongan Ahmad Dhani.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/33/3176016/ari_lasso_dan_dearly_djoshua-fpA0_large.jpg
Dearly Djoshua Buka Suara usai Ari Lasso Ramai Dihujat: Dia Tak Pernah Kasar sama Aku 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/205/3175513/ari_lasso-7YIG_large.jpg
Ari Lasso Jadi Special Guest Konser Bryan Adams Tahun Depan: Another Dream Come True
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175494/ari_lasso_dan_dearly_djoshua-uenR_large.jpg
Ari Lasso Minta Maaf dan Pamer Foto Mesra Bareng Pacar usai Dicap Red Flag
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174989/ari_lasso_dan_dearly_djoshua-gn79_large.jpg
Ari Lasso Dicap Red Flag dan Kasar Imbas Bentak Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/33/3168320/ari_lasso-nNCI_large.jpg
Ari Lasso Minta Netizen Berhenti Hujat Mantan Istri: Biarkan Kami Jalani Hidup Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164085/ari_lasso-7f1X_large.jpg
Ari Lasso Gratiskan Lagunya, WAMI Tetap akan Pungut Royalti
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement