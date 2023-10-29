Cara Ari Lasso Bungkam Kesombongan Ahmad Dhani

JAKARTA - Ahmad Dhani ternyata pernah meragukan kemampuan Ari Lasso menjadi penyanyi solo usai meninggalkan Dewa 19, pada 1999. Pelantun Perbedaan itu mengaku, sempat mendapat kata-kata pedas dari sahabatnya tersebut.

"Dhani ini kan sombong ya. Dulu dia pernah bilang, 'Ari Lasso kalau enggak diajak gabung Dewa 19, mau jadi apa?'" kata pelantun Penjaga Hati tersebut saat tampil di podcast YouTube VINDES yang dirilis pada 3 Oktober 2022.

Mendengar kata-kata sombong dari Ahmad Dhanit, Ari Lasso enggan tinggal diam. Dia membalas kalimat tersebut, dengan kata-kata yang tak kalah nyelekit. "Aku bilang, 'Dewa 19 juga kalau vokalis pertamanya bukan aku, enggak akan jadi apa-apa'," ujarnya.

Perdebatan dua sahabat tersebut tak berhenti sampai di situ. Pasalnya, Dhani masih punya jawaban lain. "Dia masih ngeles tuh bilang, 'Ya, (kamu jadi vokalis Dewa 19) karena enggak ada pilihan lain di Surabaya waktu itu'," ujar Lasso sembari tertawa.

Ari Lasso menambahkan, Ahmad Dhani dan Dewa 19 seharusnya berterima kasih kepada dirinya. Hal ini karena nama band itu semakin bersinar setelah ditinggalkannya. Demikian ulasan Okezone seputar cara Ari Lasso bungkam kesombongan Ahmad Dhani.*

(SIS)