HOME CELEBRITY MUSIK

Mahalini Bertemu Fans di Trending Star I Choose You, Saksikan di YouTube HITS Records

Lintang Tribuana , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |08:31 WIB
Mahalini Bertemu Fans di <i>Trending Star I Choose You</i>, Saksikan di YouTube HITS Records
Mahalini bertemu penggemarnya di Trending Star I Choose You. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Perjalanan 120 peserta Trending Star masih terus berlanjut. Setelah episode pertama segmen I Choose You (Road to Top 10), kini episode kedua telah tayang dan bisa ditonton melalui channel YouTube HITS Records. 

Episode 2 Trending Star I Choose You (Road to Top 10) menggunakan teknologi canggih dari V2 Indonesia, Proto Hologram Epic, yang membuat peserta seolah-olah hadir di hadapan keempat juri: Indra Aziz, Raditya Dika, Andmesh, dan Mahalini. 

Dengan display berukuran 86 inci dan resolusi LCD 4K, teknologi ini membuat juri bisa merasakan kehadiran, bahasa tubuh, hingga suara para peserta. Bahkan Robby Purba selaku host pun ditampilkan begitu realistik lewat box Proto Hologram Epic.

Belajar dari episode pertama, Indra Aziz mengaku, dirinya dan ketiga juri memiliki standar terhadap para peserta. "Sehingga penilaian kami nanti bisa lebih tajam dan kritis. Tenang, peserta beri yang terbaik saja," ujarnya. 

Salah satu peserta yang menarik perhatian di episode dua kali ini adalah sosok Joko Sinyo yang membawakan lagu Sudahi Perih Ini dari D’Masiv. Tak sekadar bernyanyi, dia juga mempertontonkan kemampuannya bermain gitar dalam kesempatan tersebut. 

Penampilan Joko Sinyo mendapat pujian dari Andmesh. "Saya suka improvisasinya. Dia berani keluar jalur meski terkesan sedikit maksa. Tapi bagi saya, suara kamu tetap enak," kata pencipta lagu Sial tersebut memuji. 

Sementara bagi Indra Aziz, Joko Sinyo sukses memberikan 'rasa' pada lagu tersebut. "Feel lagunya enak banget. Kalau misalnya dia terjun ke industri dengan jam terbang lebih tinggi, tentu tantangannya akan berbeda lagi. Feel saja tidak akan cukup."

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
