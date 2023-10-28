Sinopsis Film First Kill, Hayden Christensen Membunuh untuk Pertama Kalinya

JAKARTA - Sinopsis film First Kill akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. First Kill adalah film aksi thriller Amerika tahun 2017 yang disutradarai oleh Steven C. Miller dan ditulis oleh Nick Gordon. Film ini dibintangi oleh Hayden Christensen dan Bruce Willis.

Di Rotten Tomatoes, film ini mendapatkan rating persetujuan sebesar 15% berdasarkan 20 ulasan, dengan rata-rata rating 3,8/10.

Sinopsis Film First Kill

Will Beeman (Hayden Christensen), seorang broker Wall Street, telah kesulitan dalam memberikan perhatian kepada istrinya, Laura (Megan Leonard), dan putranya Danny (Ty Shelton). Setelah mendengar bahwa Danny menjadi korban perundungan di sekolah, Will memutuskan untuk membawa keluarganya ke kampung halamannya, Granville, Ohio, untuk lebih dekat dengan Danny. Saat tiba di Granville, Will bertemu kembali dengan Kepala Polisi Marvin Howell (Bruce Willis), seorang teman keluarga yang mengenal ayah Will dan pernah berkencan dengan bibinya, Dottie (Deb G. Girdler). Howell memberi nasihat kepada Will untuk berhati-hati setelah memberitahunya tentang perampokan bank baru-baru ini di mana beberapa juta dolar dicuri.

Saat mengajari Danny berburu dengan senapan, Will dan Danny menyaksikan pertukaran panas antara dua pria, salah satunya mengancam pria lain dan menanyakan uang yang tidak berjalan sesuai rencana. Pria yang tidak bersenjata (Gethin Anthony) ditembak di bahu setelah melemparkan kunci di dekat posisi Will di tempat penembakan. Kejutan Danny atas penembakan itu menarik perhatian penjahat tersebut.

Penjahat tersebut melepaskan tembakan ke arah Will dan memaksa Will, yang khawatir akan keselamatan putranya, untuk menembaknya dengan senapan berburu sebagai tindakan pembelaan diri. Saat memeriksa penjahat yang tewas, Will terkejut menemukan sebuah badge yang tersembunyi, yang menunjukkan bahwa penjahat tersebut adalah seorang polisi yang gagal mengidentifikasikan dirinya. Dalam keputusasaan, Will membawa pria yang terluka itu ke kabin keluarga untuk mendapatkan pertolongan pertama dari Laura, seorang ahli bedah, dengan harapan menyelamatkan satu-satunya saksi lain dari peristiwa tersebut.

Saat dia diobati dan dibalut, pria tersebut sadar, mengambil Danny sebagai sandera dengan pisau, dan meminta Will untuk membantunya mengambil kembali kunci yang dibuang sebagai pertukaran untuk kebebasan Danny. Ketika mencoba mengambil kunci kembali di tempat penembakan, mereka disergap oleh seorang petugas berseragam, Richie Stechel (William DeMeo), yang membuka tembakan ke arah Will dan penjahat tersebut. Penjahat tersebut memerintahkan Will untuk bertemu dengannya di papan pengumuman setelah mengambil kunci, lalu kabur dengan mobil Will dan anaknya sebagai sandera. Setelah percobaan untuk mengejar anaknya, Will mendapat informasi dari Howell bahwa nama penjahat tersebut adalah Levi Barrett, dan bahwa petugas yang tewas adalah saudara Richie, Charlie (Shea Buckner).

Will menunggu hingga malam untuk mengambil kunci, hanya untuk dihadapi oleh Richie. Will berhasil menundukkan Richie, meninggalkannya dengan tangan terborgol di pohon, dan pergi ke papan pengumuman untuk instruksi lebih lanjut. Sementara itu, Danny terikat hubungan dengan Levi dan mengetahui alasan di balik perampokan bank tersebut. Howell dan saudara-saudara Stechel merencanakan perampokan tersebut dan bermaksud untuk menggunakan Levi sebagai kambing hitam.

