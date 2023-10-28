Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Polaroid, Kisah Gelap dan Misterius yang Tersimpan di Kamera Jadul

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |21:01 WIB
Sinopsis Film Polaroid, Kisah Gelap dan Misterius yang Tersimpan di Kamera Jadul
Sinopsis Film Polaroid (Foto: IMDB)
JAKARTA - Sinopsis film Polaroid akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Polaroid adalah film horor supernatural Amerika tahun 2019 yang disutradarai oleh Lars Klevberg, dan berdasarkan film pendek tahun 2015 dengan judul yang sama karya Klevberg sendiri.

Film ini dibintangi oleh Kathryn Prescott, Samantha Logan, Tyler Young, dan Javier Botet. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapatkan persetujuan sebesar 0% berdasarkan lima ulasan, dengan rata-rata penilaian 2.4/10.

Sinopsis Film Polaroid

Film ini mengikuti kehidupan remaja Bird Fitcher, yang diberikan kamera Polaroid vintage yang menyimpan rahasia gelap dan misterius. Dia segera menyadari bahwa orang-orang yang difoto dengan kamera itu akan mengalami kematian tragis.

Sinopsis Film Polaroid, Kisah Gelap dan Misterius yang Tersimpan di Kamera Jadul

Sarah dan temannya, Linda, sedang memeriksa kotak barang-barang milik ibu almarhum Sarah ketika mereka menemukan sebuah kamera Polaroid. Linda menerima "like" dari pujaan hatinya, yang membuat Sarah mengambil foto dirinya dengan mengenakan pakaian dalam menggunakan kamera Polaroid tersebut. Ketika lampu kilat menyala, Sarah terlihat gelisah.

Temannya pergi, dan Sarah tinggal sendirian di rumah. Ketika dia melihat foto Polaroid tersebut, ada bayangan menyeramkan di belakangnya dalam foto tersebut. Terkejut, dia menganggapnya sebagai noda dan mulai membersihkannya. Dia mendengar suara menyeramkan di loteng, yang kemudian dia selidiki. Dia ketakutan di loteng dan jatuh, tetapi malah tergantung dengan kakinya daripada jatuh ke lantai. Sementara dia merasa lega sejenak dengan rambutnya menggantung di wajahnya, tiba-tiba dia ditarik naik oleh sebuah entitas dan tewas di luar layar sebelum jasadnya jatuh ke tanah.

Pelajar pemalu di sekolah menengah, Bird, diberi kamera Polaroid lama oleh rekan kerjanya, Tyler, yang mendapatkannya dari penjualan barang bekas. Kamera ini memiliki inisial "RJS" yang terukir di dalamnya. Bird mengambil foto Tyler tetapi kemudian melihat sebuah bayangan aneh yang mirip dengan coretan pada fotonya.

Bird menghadiri pesta kostum dengan sahabatnya, Kasey, dan bertemu dengan teman-teman lainnya, Mina, pacar Mina Devin, Avery, dan pujaan hati Bird di sekolah, Connor. Dia menggunakan kamera Polaroid-nya untuk mengambil foto kelompok tersebut dan Avery kemudian mengambil foto selfie dengan kamera itu. Sementara itu, Tyler tewas oleh entitas, dan Sheriff Pembroke memberi tahu Bird. Di rumah, Bird melihat foto Tyler tanpa bayangan, yang secara misterius berpindah ke foto Avery.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
