HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Rush, Pertarungan Abadi James Hunt vs Niki Lauda

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |21:03 WIB
Sinopsis Film Rush, Pertarungan Abadi James Hunt vs Niki Lauda
Sinopsis Film Rush (Foto: ist)
JAKARTA - Sinopsis film Rush akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Rush adalah film olahraga biografi tahun 2013 yang berpusat pada persaingan antara dua pembalap Formula Satu, yaitu Britania James Hunt dan Austria Niki Lauda, selama musim balap mobil 1976.

Film ini ditulis oleh Peter Morgan, disutradarai oleh Ron Howard, dan dibintangi oleh Chris Hemsworth sebagai Hunt dan Daniel Brühl sebagai Lauda. Film ini mendapatkan ulasan positif dari para kritikus atas penampilan Hemsworth dan Brühl, arahan Howard, adegan balapan, serta skor musik karya Hans Zimmer.

Di situs agregator ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 88% berdasarkan 238 ulasan dengan rata-rata rating 7,5/10.

Sinopsis Film Rush

James Hunt, individu yang berani dan percaya diri, dan Niki Lauda, seorang jenius teknis yang tenang dan kalkulatif yang mengandalkan latihan dan presisi, adalah pembalap mobil balap luar biasa yang pertama kali mengembangkan persaingan sengit pada tahun 1970 dalam balapan Formula Tiga di London, ketika kedua mobil mereka berputar sebelum Hunt memenangkan balapan tersebut.

Sinopsis Film Rush, Pertarungan Abadi James Hunt vs Niki Lauda

Lauda mengambil pinjaman bank besar dari Raiffeisen Bank Austria untuk membeli jalan ke tim Formula Satu BRM, di mana ia pertama kali bertemu rekan setimnya, Clay Regazzoni.

Sementara itu, Hesketh Racing, tim balap baru di mana Hunt turun, masuk ke Formula Satu. Kemudian, Lauda bergabung dengan Scuderia Ferrari bersama Regazzoni dan memenangkan kejuaraannya yang pertama pada tahun 1975.

Hesketh ditutup setelah gagal mendapatkan sponsor, tetapi Hunt bergabung dengan tim McLaren. Selama periode ini, Hunt menikahi supermodel Suzy Miller, sementara Lauda mengembangkan hubungan dengan sosialita Jerman, Marlene Knaus.

Musim 1976 dimulai dengan Lauda mendominasi dua balapan pertama sementara Hunt kesulitan mengejar. Hunt memenangkan Grand Prix Spanyol, namun didiskualifikasi setelah inspeksi pasca-balapan menyimpulkan bahwa lebar mobilnya melebihi batas yang diizinkan. McLaren kesulitan mematuhi aturan F1, dan situasi Hunt semakin memburuk ketika Suzy memulai hubungan dengan aktor Richard Burton.

Setelah perceraian, semangat kompetitif Hunt kembali, dan ketika diskualifikasinya di Spanyol dibatalkan, poin-poin yang dikembalikan membuatnya bersaing untuk juara.

Lauda menikahi Marlene dalam upacara pribadi tetapi mulai memiliki kekhawatiran tentang dampak kebahagiaannya yang baru, khawatir bahwa ia telah menjadi rentan sebagai pembalap, karena sekarang ia memiliki sesuatu untuk kehilangan.

Pada hari Grand Prix Jerman, Lauda memanggil pertemuan pembalap, mendesak komite F1 untuk membatalkan balapan karena hujan lebat di Nürburgring Nordschleife yang terkenal berbahaya; suara pemungutan suara menolak pembatalan setelah Hunt berargumen bahwa Lauda mencoba untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam persaingan dengan mengurangi jumlah balapan yang tersisa pada saat Lauda sudah memiliki keunggulan poin yang signifikan menuju kejuaraan musim ini.

