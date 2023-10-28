Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Raisa Hadirkan Konsep Spesial di Perayaan Tahun Baru 2024

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |15:01 WIB
Raisa hadirkan konsep spesial di momen perayaan Tahun Baru 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Raisa Andriana akan tampil spesial di momen perayaan Tahun Baru 2024. Raisa akan tampil di Hotel Mulia pada 31 Desember 2023. Bagi Raisa, show ini begitu spesial. Sebab banyak kenangan indah bersama Hotel Mulia.

“Terakhir memori aku di Hotel Mulia itu pasti pas aku konser di seberang sana (Gelora Bung Karno), terus aku persiapan dan pada akhirnya tepar dan menginapnya di sini. Hotel Mulia punya tempat yang spesial banget di hati aku,” ujar Raisa saat konferensi pers di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat.

Tak sekadar tampil, Raisa akan mencoba menyuguhkan perfoma yang luar biasa. Tak tanggung-tanggung, ia menghadirkan visual artist untuk menunjang penampilannya.

“Kita menghadirkan visual artist, Isha Hening, yang mungkin teman-teman tahu,” ungkap Raisa.

"Di tahun baru nanti karena kita bareng Isha juga, jadi pastinya visually would be very pleasing akan sangat dinamis dan juga beda dari panggung reguler aku," kata Raisa melanjutkan.

Tampil di momen perayaan Tahun Baru 2024, Raisa juga akan tampil sempurna. Ia mengenakan dress yang begitu spesial seperti acaranya.

“Terus dress juga pastinya kita akan sesuaikanlah ya sama temanya di Hotel Mulia, gitu. Jadi, pasti akan sesuatu, walaupun aku sampai saat ini belum fitting, tapi pasti akan sesuatu yang glam untuk menyambut tahun baru,” sambung Raisa.

Halaman:
1 2
