Raisa Ungkap Alasan Tak Foto Bareng Jungkook BTS di Jepang

Raisa ungkap alasan tak foto bareng Jungkook BTS saat bertemu di Jepang. (Foto: Instagram/@raisa6690)

JAKARTA - Penyanyi Raisa membuat para ARMY iri ketika ibu satu anak tersebut bertemu dengan Jungkook BTS dalam sebuah event brand fashion ternama di Jepang, pada 19 Oktober silam.

Menariknya, dalam foto dan video yang diunggahnya di Instagram, Raisa tidak berfoto bersama maknae boy group BTS tersebut. Dalam sebuah video, dia terlihat hanya melihat Jungkook dari kejauhan.

Dia juga mengabadikan momen saat Jungkook melakukan sesi foto bersama awak media tak lama setelah tiba dalam acara tersebut. Lalu apa yang membuat Raisa tidak mengabadikan momen bersama Jungkook dalam event tersebut?

Pemilik nama asli Raisa Andriana tersebut mengaku, tak ingin membuat Jungkook merasa tidak nyaman dengan meminta foto bersama. "Aku ingin, dia tetap nyaman," ujarnya saat Live Instagram dikutip dari akun TikTok @nunifaisal, pada Sabtu (28/10/2023).

"Sebenarnya aku bisa saja stand by selfie, terus manggil dia. Pas dia melihat ke arahku, langsung ambil foto deh. Tapi itu kan bisa membuat dia tidak nyaman ya," kata pelantun Nyaman Tak Cukup tersebut menambahkan.