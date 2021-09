JAKARTA – Salah satu diva modern Indonesia, Raisa, pada hari Rabu ini (15/9/2021) merilis single terbarunya yang bertajuk You Better Believe Me. Berkolaborasi dengan rapper lokal Kara Chenoa, Raisa membawakan sebuah lagu bernuansa baru yang upbeat dan terdengar fun namun tetap memiliki jiwa yang familiar.

Melalui konferensi pers You Better Believe Me yang disiarkan lewat Instagram Live akun Juni Records, Raisa mengungkap bahwa Ia merasa bahagia akhirnya bisa merilis lagu ini. Berdasarkan ceritanya, You Better Believe Me adalah lagu yang sudah Ia rencanakan sejak lama namun kerap tertunda karena rilisan-rilisan lainnya.

“Seneng banget karena ini salah satu lagu yang rilisnya sempet pending,” ujarnya, “jadi lagu ini sempat berevolusi dari lagu aslinya.”

Sebagai lagu yang sempat tertunda, You Better Believe Me telah mengalami beberapa perkembangan dan pembaruan hingga waktu rilisnya kini. Evolusi lagu ini pun terjadi tak lain karena masukan-masukan dari banyak pihak termasuk Kara Chenoa sang kolaborator.

Sedangkan Kara sendiri, rapper lokal yang baru saja merintis karir 2018 lalu, merasa tak percaya dirinya bisa langsung berkolaborasi dengan salah satu musisi terbesar Indonesia tiga tahun setelah debut.

“Masih nggak percaya bisa ngeluarin lagu sama Raisa,” ucap Kara.

Selain senang karena bisa berkolaborasi dengan sang musisi besar, Kara juga merasa senang karena dirinya bisa “become myself in this song” alias menjadi dirinya sendiri tanpa dibatasi oleh sang kolaborator. “Ya aku kan kalo kolaborasi sama orang karena aku suka sama apa yang dia punya. Jadi buat apa aku atur-atur dia?” tambah Raisa tak lama kemudian. Versi audio dari lagu You Better Believe Me kini sudah bisa dinikmati di berbagai layanan streaming musik Indonesia, sedangkan versi video musiknya akan menyusul tayang perdana sore hari ini pada pukul 17.00 WIB di kanal YouTube Raisa6690.