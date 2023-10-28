Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jaga Imej saat Ketemu Jungkook BTS, Raisa Andriana: Kalau Konser Aku Pasti Teriak-Teriak

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |14:13 WIB
Jaga Imej saat Ketemu Jungkook BTS, Raisa Andriana: Kalau Konser Aku Pasti Teriak-Teriak
Raisa jaga imej saat bertemu dengan Jungkook BTS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Raisa Andriana seakan memberikan contoh yang tepat bagi para fans Idol Korea Selatan ketika bertemu langsung dengan Jungkook BTS di Jepang belum lama ini.

Raisa yang juga sebagai fans berat Jungkook, mengaku sangat terpukau melihat sang idola dari dekat.

Saking tak menyangka bisa bertemu Jungkook, Raisa merasa pertemuannya itu seperti tidak nyata.

Jaga Imej saat Ketemu Jungkook BTS, Raisa Andriana: Kalau Konser Aku Pasti Teriak-Teriak

Bahkan, pelantun Bahasa Kalbu itu menilai kalau dirinya berasa melihat hologram Jungkook.

"Unreal banget sih karena menurutku dia terkenal banget. Ini hologram enggak sih? Beneran enggak sih?” ucap Raisa saat ditemui awak media di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

"Aku kan sama Vanesha Prescilla. Kita cuma kayak, eh itu orangnya beneran," tambahnya.

