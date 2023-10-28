Jaga Imej saat Ketemu Jungkook BTS, Raisa Andriana: Kalau Konser Aku Pasti Teriak-Teriak

JAKARTA - Penyanyi Raisa Andriana seakan memberikan contoh yang tepat bagi para fans Idol Korea Selatan ketika bertemu langsung dengan Jungkook BTS di Jepang belum lama ini.

Raisa yang juga sebagai fans berat Jungkook, mengaku sangat terpukau melihat sang idola dari dekat.

Saking tak menyangka bisa bertemu Jungkook, Raisa merasa pertemuannya itu seperti tidak nyata.

BACA JUGA: Raisa Ungkap Alasan Tak Foto Bareng Jungkook BTS di Jepang

Bahkan, pelantun Bahasa Kalbu itu menilai kalau dirinya berasa melihat hologram Jungkook.

"Unreal banget sih karena menurutku dia terkenal banget. Ini hologram enggak sih? Beneran enggak sih?” ucap Raisa saat ditemui awak media di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

"Aku kan sama Vanesha Prescilla. Kita cuma kayak, eh itu orangnya beneran," tambahnya.