JAKARTA, MPI - Penyanyi kenamaan, Raisa, mengisi panggung Boombox dalam perhelatan musik hip hop, soul, R&B, FLAVS Revival 2022 di Istora, Senayan, Jakarta, Minggu (11/9/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Raisa membawakan sejumlah tembang hitsnya seperti, Jatuh Hati, Usai Disini, Terjebak Nostalgia, Mantan Terindah, Kali Kedua, Love and Let Go, You, dan masih banyak lagi. Istri Hamish Daud tersebut juga sempat membahas makna cinta dihadapan ratusan penggemarnya.

"Aku mau cerita, kita tuh suka ngomong 'sayang kamu jangan pernah berubah ya' pasti pernah terucap dari bibir kalian, tapi kayaknya enggak mungkin enggak sih?" kata Raisa disela-sela aksi panggungnya, Minggu (11/9/2022).

Pelantun Mantan Terindah tersebut juga menilai mencintai seseorang tak harus dengan cara mengekang. Penonton pun terenyuh kala mendengar pendapat sang penyanyi terkait urusan percintaan. "Tapi kayaknya semuanya bisa berubah, mungkin jadi lebih baik, akhirnya aku tulis lagu ini. Kadang-kadang, mencintai seseorang tuh bukan berarti kita harus mengekang dia semau kita," tuturnya disambut sorak sorai penonton konser. "Dan kita harus melihat apakah dia balik lagi atau enggak," pungkasnya.