HOME CELEBRITY TV SCOOP

Good Morning Everyone Beri Kesempatan Penonton Lamar Pacarnya di Music Zone by Okezone Radio

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |22:55 WIB
Good Morning Everyone Beri Kesempatan Penonton Lamar Pacarnya di Music Zone by Okezone Radio
Good Morning Everyone di Music Zone by Okezone Radio (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Good Morning Everyone menjadi salah satu penampil dalam acara Music Zone dari Okezone Radio yang berlangsung di Anjungan Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).

Vokalis Good Morning Everyone, Mochamad Ichsan Sani, tampak antusias menyapa puluhan penonton di lokasi.

Band asal Semarang, Jawa Tengah ini membuka penampilannya lewat Secepat Mungkin. "Ini Secepat Mungkin, terima kasih buat teman-teman yang masih disini, tepuk tangan dong buat kalian semua," kata Sani di Anjungan Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat hari ini.

Good Morning Everyone Beri Kesempatan Penonton Lamar Pacarnya di Music Zone by Okezone Radio

Sebelum membawakan lagu barunya, Sani selaku vokalis menjelaskan makna dari Istimewa. "Single ini baru rilis hari ini, jadi ini perdana dibawakan di sini, buat yang denger pas denger lagu ini bisa langsung nembak orang yang dia suka nih," tutur Sani.

"Saya lihat dari tadi mas ini semangat banget, coba sini ke depan," lanjutnya mengajak penonton ke area panggung.

Ada yang menarik pada momen tersebut. Betapa tidak, penonton yang bernama Hendri ini memanfaatkan momen tersebut untuk melamar kekasihnya.

"Sebenarnya saya ke sini bukan mau nyanyi, tapi mau ngajak pacar saya ke sini juga, Naya," ujar pria asal Bekasi itu.

Puluhan penonton dikejutkan dengan hadirnya karangan bunga yang menandakan Hendri ingin melamar Naya.

 "Will You Marry Me? Kalau kamu jawab Yes tulisan No nya boleh kamu cabut," ucap Hendri.

 BACA JUGA:

